Керівник штабу прокоментував внутрішній конфлікт у партії Смешка



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Телеведучий та видавець Дмитро Гордон керує передвиборчою кампанією партії Ігоря Смешка «Сила і честь»

«Ну, як пояснити генералу, що йому вже треба вирощувати капусту, а не йти у депутати?», - каже Дмитро Гордон

У партії Ігоря Смешка «Сила і честь» немає ніякого конфлікту, але «є ображені люди, які мають великі зірки на погонах і яким для того, щоб командувати армією, не вистачає армії». Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі».

Так він прокоментував інформацію про те, що у партії Смешка є внутрішній конфлікт – голова контрольно-ревізійної комісії Микола Обіход направив в політраду заяву про деструктивні процеси в партії та появу у її лідера ознак «нарцисизму та месіанства». Сам Смешко пояснював це проблемою росту партії.

«У партії справді немає ніякого конфлікту, просто є певна кількість старих партійців, які вважають, що вони мали б увійти до першої десятки. А деякі вважають, що в другу. Але треба давати дорогу молодим і генеральські погони нічого не гарантують. Тому, звісно, є ображені люди, які мають великі зірки на погонах і яким для того, щоб командувати армією, не вистачає армії. Охочих увійти до першої десятки було 50 осіб, тож треба було це все розумно збалансувати», - пояснив ситуацію Гордон.

На питання, скільки в партії «ображених», він відповів: «Чоловік п’ять-сім хотіли, але не отримали місць в першій десятці».

«Ну як пояснити 80-річній людині, поважному генералу з великими досягненнями в минулому, що в парламенті треба приймати закони, а не зірками мірятися. Тобі вже треба вирощувати в городі капусту, умовно кажучи. Ось суть того, що ви називаєте конфліктом, якого просто немає», - підсумував керівник передвиборчого штабу «Сили і честі».

Як повідомлялось, 8 червня політична партія «Сила і честь» (СіЧ) на чолі із колишнім очільником СБУ України Ігорем Смешком назвала першу десятку виборчого списку. До неї увійшли Ігор Смешко, депутати від «Самопомочі» Олена Сотник Олена, Іван Мірошніченко та Ірина Сисоєнко, голова Меджлісу Рефат Чубаров, колишній голова Генштабу Володимир Замана, заступник міністра ЖКГ в 2010 році Ольга Романюк, заступник Фонду держмайна Андрій Гайдуцький, перший заступник голови СБУ в 2005-2007 рр. Володимир Тимошенко та екс-голова Митної служби Анатолій Макаренко.