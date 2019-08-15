Луценко «наїхав» на СБУ через справу Гандзюк



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Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року, отримавши значні опіки під час нападу 31 липня

Луценко заявив, що покази, які чекали від свідка, вже були в СБУ, але «в справі не перебували»

У СБУ приховували матеріали допитів, які могли розширити кількість замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив в інтерв'ю «Цензор.нет».

«Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру (підозрюваному у замовленні вбивства Гандзюк. – ред.) матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка, імовірно, дасть нові свідчення, які, можливо, розширять кількість учасників змови», - сказав він.

На уточнення, коли будуть надані свідчення, генпрокурор відповів: «Обіцяли один день, а чекаємо вже тиждень».

Луценко також заявив, що отримав рапорт про те, що «аналогічні покази, які ми чекаємо від свідка, вже є в СБУ, але в справі не перебували».

«Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показах свідка з посиланням на іншу людину йдеться про те, що покарати Катю ухвалили рішення на зустрічі, де, крім Мангера, були й інші люди», - заявив генпрокурор.

У п’ятницю, 16 серпня, має відбутися чергове судове засідання щодо Владислава Мангера. У четвер Шевченківський районний суд м. Києва розглядав скаргу його адвокатів на постанову про припинення слідства щодо нього.

У разі, якщо суд скасує постанову, Мангер зможе уникнути покарання, переконують активісти. Вони повідомили, що в четвер прокурори не прийшли на засідання.

Нагадаємо, 6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.

Луценко також повідомив, що українські та іноземні спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією до України кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

У свою чергу 15 серпня адвокат Андрій Мурашкін повідомив, що Олексія Левіна затримали за кордоном, але згодом відпустили.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства.