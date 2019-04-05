Квітень на міжнародній арені: експерти Інституту світової політики дали прогнози
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У квітні відбудуться вибори в Ізраїлі, Іспанії, Північній Македонії
5 квітня у прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики (ІСП) проведе прес-конференцію «Квітень на міжнародній арені».
Запрошені гості: Євген Магда, директор Інституту світової політики; Наталя Іщенко, заступник директора ІСП; Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП.
У рамках прес-конференції будуть обговорені наступні питання: Дострокові парламентські вибори в Ізраїлі (9 квітня). Вибори президента Північної Македонії (21 квітня). Дострокові парламентські вибори в Іспанії (28 квітня). Поточний стан процесу виходу Великої Британії із ЄС. Боротьба між США і КНР за інтернет 5G. Балканська весна. Протести в Сербії, Чорногорії, Албанії. Переговори Греції і Туреччини.