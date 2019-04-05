  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Квітень на міжнародній арені: експерти Інституту світової політики дали прогнози

    • Розсилка
    Квітень на міжнародній арені: експерти Інституту світової політики дали прогнози

    У квітні відбудуться вибори в Ізраїлі, Іспанії, Північній Македонії

    5 квітня у прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики (ІСП) проведе прес-конференцію «Квітень на міжнародній арені».

    Запрошені гості: Євген Магда, директор Інституту світової політики; Наталя Іщенко, заступник директора ІСП; Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП.

    У рамках прес-конференції будуть обговорені наступні питання: Дострокові парламентські вибори в Ізраїлі (9 квітня). Вибори президента Північної Македонії (21 квітня). Дострокові парламентські вибори в Іспанії (28 квітня). Поточний стан процесу виходу Великої Британії із ЄС. Боротьба між США і КНР за інтернет 5G. Балканська весна. Протести в Сербії, Чорногорії, Албанії. Переговори Греції і Туреччини.

    Читайте також
    ЄС США Ізраїль Китай Греція Іспанія Велика Британія Македонія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ