КВНщиків - у владу. У Путіна вирішили запозичити досвід Зеленського



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Сангаджи Тарбаєв йде у політику

Раніше глава Калмикії заявив, що планує висунути зірку російського гумористичного шоу до Ради Федерації

Колишній капітан команди КВК (Клуб веселих і кмітливих – ред.) «Збірна РУДН» Сангаджи Тарбаєв призначений постійним представником глави Калмикії при президенті Росії. Про це повідомив у себе в Instagram глава республіки Бату Хасіков.

«Упевнений, він [Тарбаєв] зробить все для того, щоб у республіки була гідна підтримка в федеральному центрі, здійснювалася системна робота із залучення інвестицій, а наше калмицьке земляцтво в Москві розвивалося», - написав Хасиков. Він додав, що Тарбаєв – вже відомий громадський діяч і успішний підприємець, «якому під силу завдання будь-якої складності».

У липні глава Калмикії заявив, що планує висунути зірку російського гумористичного шоу до Ради Федерації. Хасіков пояснив своє рішення тим, що Тарбаєв дуже популярний.

37-річний учасник КВК продюсував для СТС проекти «Даєш молодь!», «Одна за всіх», «Одного разу в міліції», «Світлофор», «Кухня». З 2019 року він є членом Громадської палати Москви.

Як відомо, шостий президент України Володимир Зеленський кар'єрний шлях розпочав з участі в КВК у командах «Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит», «Збірна Кривого Рогу» та «95-й квартал», в останній з яких еленський був капітаном, актором і автором більшості номерів.

Днями один з піонерів КВК-руху, колишній кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу» Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

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Джерело: Лента.Ру