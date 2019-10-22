Японське турне Зеленського. Офіс президента знову потрапив у конфуз



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Президент Володимир Зеленський та перша Леді Олена Зеленська прилетіли на інтронізацію японського імператора Нарухіто Фото: president.gov.ua

Співробітники Офісу президента захотіли показати перевагу Зеленського над його попередниками. І ось що з цього вийшло?

На сайті глави держави п’ять годин тому з’явилося повідомлення про те, як президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. При цьому у повідомленні наголошується, що «Україна є однією з майже 200 країн, представники яких прибули у Токіо для участі в церемонії. При цьому зроблено важливе уточнення: «Останнє сходження на трон японського імператора відбулося 30 років тому, а Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на інтронізацію». Таким чином співробітники Офісу президента захотіли показати перевагу Зеленського над його попередниками.

Проте жоден український президент досі і не міг бути запрошеним на інтронізацію японського імператора. Оскільки незалежній Україні лише 28 років, а останнє сходження на трон у Японії, як уточнив сам Офіс президента, відбувалось ще за часів Радянського Союзу.

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«Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини», – заявив Володимир Зеленський після закінчення інтронізації, яка тривала понад півгодини.

Зазначимо, 59-річний Нарухіто став першим імператором Японії, який народився після Другої світової війни. З його приходом в країні почалася нова ера, яка називається Рейву, що означає «порядок і гармонія».

Зазначимо, речницею Володимира Зеленського є колишня журналістка Юлія Мендель. Нагадаємо, що з Мендель та її командою конфузи трапляються не вперше. Наприклад, у липні у пресслужбі президента опублікували анонс його візиту в Канаду, переплутавши столицю Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

А 16 жовтня пресслужба президента України Володимира Зеленського переплутала у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії. Тоді ж заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вибачився у Facebook за те, що на офіційному Facebook-акаунті ОПУ переплутали Латвію з Литвою. «Помилку відразу ж виправили. Спеціаліст по роботі з соцмережами, який допустив цю помилку, отримав стягнення і географічний атлас в подарунок», - написав чиновник.