КВУ: В Україні за результатами місцевих виборів слід суттєво переглянути Виборчий кодекс

Місцеві вибори у жовтні та листопаді 2020 року продемонстрували значні недоліки у виборчому законодавстві

На думку Комітету виборців, варто відмовитися від використання пропорційної виборчої системи у малих громадах. Про це говориться у фінальному звіті КВУ за результатами спостереження за черговими місцевими виборами

«Застосування пропорційної системи у громадах із кількістю виборців понад 10 тис. осіб надмірно ускладнює адміністрування виборів та затягує процес підрахунку голосів. Натомість пропорційну систему з відкритими списками можна використовувати в громадах із населенням понад 75 тис. виборців», – говориться в документі.

Також КВУ вважає, що на всіх рівнях місцевих виборів в Україні слід передбачити право громадян на самовисування.

Перший тур місцевих виборів в Україні відбувся 25 жовтня. За результатами голосування другий тур був призначений на 15 у семи містах України, а 22 листопада в 11 великих міст України. Мерів, зокрема, обирали в Дніпрі, Львові, Полтаві та Миколаєві.