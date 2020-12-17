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    КВУ: В Україні за результатами місцевих виборів слід суттєво переглянути Виборчий кодекс

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    КВУ пропонує перейти до пропорційної системи з відкритими списками - КВУ: В Україні за результатами місцевих виборів слід суттєво переглянути Виборчий кодекс
    КВУ пропонує перейти до пропорційної системи з відкритими списками
    Фото: Радіо Свобода

    Місцеві вибори у жовтні та листопаді 2020 року продемонстрували значні недоліки у виборчому законодавстві

    На думку Комітету виборців, варто відмовитися від використання пропорційної виборчої системи у малих громадах. Про це говориться у фінальному звіті КВУ за результатами спостереження за черговими місцевими виборами

    «Застосування пропорційної системи у громадах із кількістю виборців понад 10 тис. осіб надмірно ускладнює адміністрування виборів та затягує процес підрахунку голосів. Натомість пропорційну систему з відкритими списками можна використовувати в громадах із населенням понад 75 тис. виборців», – говориться в документі.

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    Також КВУ вважає, що на всіх рівнях місцевих виборів в Україні слід передбачити право громадян на самовисування.

    Перший тур місцевих виборів в Україні відбувся 25 жовтня. За результатами голосування другий тур був призначений на 15 у семи містах України, а 22 листопада в 11 великих міст України. Мерів, зокрема, обирали в  Дніпрі, Львові, Полтаві та Миколаєві.

    Читайте також: В Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст: головні результати
    Теги: вибори місцева влада Україна
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