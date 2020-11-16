Підкупи, каруселі та фото бюлетенів. Спостерігачі розповіли про порушення на місцевих виборах

Найсуттєвіші порушення виборчого процесу зафіксовані у Краматорську та Українці Київської області

15 листопада в Україні відбувся другий тур місцевих виборів у п’яти обласних центрах, одному районному та одному місті районного значення. Мерів міст обирали у Луцьку, Одесі, Херсоні, Сумах, Краматорську, а також у Кам’янець-Подільському і місті Українка (Київська область).

За даними ЦВК, станом середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%. У Комітеті виборців заявили, що така явка є найнижчою за останні 10 років.

У Нацполіції запевнили, що день голосування пройшов без серйозних порушень, загалом відкрито сім кримінальних проваджень і складено чотири адміністративних протоколи.

Дані мережі ОПОРА

За словами голови правління ОПОРИ Ольги Айвазовської, день голосування пройшов організаційно на належному рівні. Також не виникало кричущих порушень, які могли б вплинути на кінцевий результат виборів.

За даними ОПОРИ, протягом дня виборів було зафіксовано 96 інцидентів, 22 з яких стосуються недостатньо якісного матеріально технічного забезпечення на дільницях.

Сім інцидентів пов’язані із перешкоджанням з боку членів виборчих комісій роботи спостерігачів, у тому числі громадянської мережі. Зафіксовані випадки видачі бюлетенів без паспортів або без належної перевірки безпосередньо ідентифікації особи, яка отримує бюлетені. Також фіксувалося фотографування виборчих бюлетенів.

В Українці Київської області на чотирьох виборчих дільницях, виявлено 22 виборчі бюлетені, що мають ознаки підроблення. На них також присутні позначки у вигляді печатки дільничних виборчих комісій.

На кожному такому бюлетені була печатка ДВК. Ймовірно, йдеться і про підробку печатки. Такі виборчі бюлетені, які комісія фіксувала як «сторонні предмети».





На виборчій дільниці у селі Княгинині, де обирали міського голову Кам’янець-Подільської міської громади, зафіксували вкидання кількох бюлетенів однією особою.

Один із членів ДВК вкинув у скриньку для голосування одразу кілька бюлетенів. Спостерігачі прибули на дільницю, де зафіксували в скриньці кілька складених разом бюлетенів. Також на місце події прибула слідчо-оперативна група.

В Одесі на одній дільниці зафіксували видачу бюлетеня без паспорта громадянина України, а на іншій дільниці виборець вимагав видати йому бюлетень по закордонному паспорту, однак безуспішно.

Дані Комітету виборців України

Очільник КВУ Олексій Кошель повідомив, що у двох громадах були зафіксовані серйозні порушення, які можуть вплинути на кінцевий результат.

«У двох громадах були зафіксовані технології, які можуть мати суттєвий вплив на результати виборів. Це громада Краматорська і громада міста Українка Київської області», – заявив Кошель.

У Краматорську зафіксували 5 фактів підкупу: фотографування бюлетенів і звітування перед невідомими особами за результатами волевиявлення. Також Нацполіція зафіксувала технології підкупу і каруселі в місті Українка.

Кошель зазначив, що ці факти могли суттєво вплинути на результати виборів у цих двох громадах.

Зазначимо, що за даними партії «Європейська солідарність», в Українці перемогу отримав кандидат від цієї політсили Олександр Туренко. Він отримав 2852 голосів, а кандидатка від «Слуги народу» Оксана Кирилюк – 2450 голосів.

У Краматорську самовисуванець Олександр Гончаренко отримав 18 686 голосів виборців, що склало 57,86%. Чинний голова міської ради Андрій Панков програє, отримавши 13 070 голосів виборців, що становить 40,47%.