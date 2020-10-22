Підкуп процвітає. В Комітеті виборців назвали основні порушення під час виборчої кампанії



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Голова КВУ Олексій Кошель назвав однією з головних проблем підкуп виборців

Керівник КВУ розповів про випадки прямого підкупу, які важко зафіксувати

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав головні проблеми, які виникли у процесі виборчої кампанії.

В інтерв’ю «Главкому» Кошель зазначив: «Ми бачимо традиційні порушення, пов’язані з веденням виборчої агітації: розміщення матеріалів без вихідних даних, на зупинках громадського транспорту, на самому громадському транспорті, на приміщеннях органів державної влади чи комунальних підприємств. Зараз ми фіксуємо такі порушення в усіх регіонах України. Не виключаю, що можуть бути окремі випадки помилок рекламних агентств, друкарень, бо ми бачили приклади доклеювання вихідних даних. Також можна казати про порушення, пов’язані із тіньовим фінансуванням виборчої кампанії, – велика кількість бордів, які розміщені на приватних будинках, транспорті тощо. Традиційно це тіньові доплати членам дільничних виборчих комісій, агітаторам, зарплата для низових ланок виборчих штабів», – зазначає Кошель.

Крім того, голова КВУ назвав однією з головних проблем підкуп виборців.

«Попри те, що Виборчий кодекс детально визначає питання підкупу, зокрема, вказує на повну заборону роздачі продуктів харчування і спиртних напоїв, ми бачимо факти, коли виборцям пропонують алкогольні напої під час організації різноманітних свят, партії і кандидати пригощають виборців, організовують дитячі свята. Причому роблять це публічно і навіть не приховують цієї інформації. Я б не сказав, що їх аномальна кількість і щось принципово відрізняється від виборів 2015 року. Але щоб викорінити підкуп, потрібно будувати міцну партійну систему, політичні партії з місцевими осередками, партії, які будуть політично відповідати за дії своїх однопартійців. А зараз ми спостерігаємо бум будівництва нових політичних партій або штучних проектів під одну виборчу кампанію», – пояснив Кошель.

Також керівник КВУ розповів про випадки прямого підкупу, які важко зафіксувати.

«Викрити самі мережі надзвичайно складно тому, що це старі механізми зі своєю історією, системою, сотниками, десятниками. Наприклад, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що в Україні розгортаються сітки по підкупу виборців. Їхні масштаби є настільки серйозними, що він навіть проводив спеціальну зустріч з керівником обласної поліції для того, щоб виявляти і протидіяти їм. Причому сітки – це технологія останніх днів виборчої кампанії, адже важливо роздати гроші в останні дні, щоб виборець не забув, хто займався такою благодійністю», – зазначає Кошель.

До слова, на Київщині викрито підкуп виборців через Telegram.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для виборчих комісій.