Kyiv Not Kiev: аеропорт Таллінна змінив назву Києва



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Раніше аеропорти трьох польських міст почали правильно писати назви Києва, Львова і Харкова

Міжнародний аеропорт імені Леннарта Мері у Талліні почав використовувати коректну назву Києва латинкою.

Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца в Twitter.

Відтепер на табло аеропорту змінили Kiev на Kyiv.

«Перевірила ще раз. Талліннський аеропорт пише KyivNotKiev. І англійське і естонське написання вірне. Якщо десь закрадеться технічна помилка, будемо виправляти», – повідомила дипломат.

Перевірила ще раз. Талліннський аеропорт пише #KyivNotKiev. І англійське і естонське написання вірне. Якщо десь закрадеться технічна помилка, будемо виправляти pic.twitter.com/gxUDq9KPKn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 травня 2019 р.

Раніше аеропорти трьох польських міст почали правильно писати назви Києва, Львова і Харкова — Kyiv, Lviv та Kharkiv.

Нагадаємо, на початку жовтня МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в межах якої зверталися до іноземних медіа з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).