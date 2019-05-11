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    Kyiv Not Kiev: аеропорт Таллінна змінив назву Києва

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    Kyiv Not Kiev: аеропорт Таллінна змінив назву Києва

    Раніше аеропорти трьох польських міст почали правильно писати назви Києва, Львова і Харкова

    Міжнародний аеропорт імені Леннарта Мері у Талліні почав використовувати коректну назву Києва латинкою.

    Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца в Twitter.

    Відтепер на табло аеропорту змінили Kiev на Kyiv.

    «Перевірила ще раз. Талліннський аеропорт пише KyivNotKiev. І англійське і естонське написання вірне. Якщо десь закрадеться технічна помилка, будемо виправляти», – повідомила дипломат.

    Раніше аеропорти трьох польських міст почали правильно писати назви Києва, Львова і Харкова — Kyiv, Lviv та Kharkiv.

    Нагадаємо, на початку жовтня МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в межах якої зверталися до іноземних медіа з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

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