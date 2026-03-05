Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026

Дайджест новин 5 березня 2026 року

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначили дедлайн завершення війни з Іраном, а Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу.

«Главком» склав добірку головних подій 5 березня:

Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися

Зеленський запропонував країнам Близького Сходу обмін фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу формат «тихого обміну».

Суть такого обміну така: Україна просить передати дефіцитні зенітні ракети PAC-3, які є на озброєнні країн Близького Сходу, для захисту українських міст від балістики. А Київ готовий відрядити своїх найкращих операторів та інженерів протиповітряної оборони для навчання місцевих військових та допомоги у відбитті атак іранськими «Шахедами».

За словами президента, український досвід боротьби з БпЛА є унікальним, і цей обмін посилить безпеку обох сторін.

США визначили дедлайн завершення війни з Іраном

США розпочали війну з Іраном без повної підготовки фото: АР

Військове керівництво Сполучених Штатів розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. Для підтримки операцій американські військові вже звернулися до Пентагону із проханням направити додаткових офіцерів військової розвідки.

Їх планують залучити для підтримки військових операцій проти Ірану щонайменше на 100 днів, але, за оцінками військових, кампанія може затягнутися до вересня.

«Це світова проблема». Голова «Нафтогазу» пояснив причину паливної кризи

В Україні здорожчав бензин і дизель після ескалації на Близькому Сході фото з відкритих джерел

Стрімке зростання цін на пальне торкнулося не лише України, але й всього світу. Водночас Україні не варто перейматися з приводу постачання нафтопродуктів. Про це розповів голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький на пресбрифінгу за підсумками робочої наради президента України, премʼєр-міністра України і Кабміну.

Голова «Нафтогазу» зазначив, що ціни на бензин зросли не лише в Україні, а й по всьому світу. Він також пояснив причину паливної кризи. «Щодо ціни: ціна виросла на світових майданчиках. Це об'єктивна реальність. «Укрнафта», як державна компанія, буде флюгером для справедливої ціни в цей кризовий період і до мінімуму зменшить націнку будь-яку, яка тільки дозволяє покривати витрати для того, щоби плавно і спокійно пройти цей складний період. Усі гравці ринку бачать ріст реалізації», – додав Сергій Корецький.

Голова «Нафтогазу» пояснив, що подібні кризи відбувалися й під час пандемії коронавірусу, й на початку війни в Україні.

Суд продовжив арешт фігуранту справи «Мідас» Миронюку

Миронюку продовжили арешт, проте зменшили заставу фото з відкритих джерел

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду у четвер, 5 березня, продовжив строк тримання під вартою Ігорю Миронюку на два місяці, але зменшив розмір застави з 126 млн грн до 100 млн.

Зауважимо, правоохоронні органи підозрюють Миронюка в участі у схемі масштабних розкрадань у сфері енергетики.

Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу

Україна перемогла Литву 30:29 фото: Федерація гандболу України

Жіноча збірна України з гандболу зіграла перший матч кваліфікації на чемпіонат Європи у 2026 році.

Синьо-жовті обіграли збірну Литви – 30:29.

Україна провела третій матч у відборі на Євро-2026 з гандболу. У двох попередніх поєдинках українки поступилися Швеції (25:33) та Сербії (23:34).