Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 5 березня 2026 року

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначили дедлайн завершення війни з Іраном, а Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу.

«Главком» склав добірку головних подій 5 березня:

Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися

Зеленський запропонував країнам Близького Сходу обмін
Зеленський запропонував країнам Близького Сходу обмін
фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу формат «тихого обміну». 

Суть такого обміну така: Україна просить передати дефіцитні зенітні ракети PAC-3, які є на озброєнні країн Близького Сходу, для захисту українських міст від балістики. А Київ готовий відрядити своїх найкращих операторів та інженерів протиповітряної оборони для навчання місцевих військових та допомоги у відбитті атак іранськими «Шахедами».

За словами президента, український досвід боротьби з БпЛА є унікальним, і цей обмін посилить безпеку обох сторін.

США визначили дедлайн завершення війни з Іраном

США розпочали війну з Іраном без повної підготовки
США розпочали війну з Іраном без повної підготовки
фото: АР

Військове керівництво Сполучених Штатів розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. Для підтримки операцій американські військові вже звернулися до Пентагону із проханням направити додаткових офіцерів військової розвідки.

Їх планують залучити для підтримки військових операцій проти Ірану щонайменше на 100 днів, але, за оцінками військових, кампанія може затягнутися до вересня.

«Це світова проблема». Голова «Нафтогазу» пояснив причину паливної кризи

В Україні здорожчав бензин і дизель після ескалації на Близькому Сході
В Україні здорожчав бензин і дизель після ескалації на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Стрімке зростання цін на пальне торкнулося не лише України, але й всього світу. Водночас Україні не варто перейматися з приводу постачання нафтопродуктів. Про це розповів голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький на пресбрифінгу за підсумками робочої наради президента України, премʼєр-міністра України і Кабміну.

Голова «Нафтогазу» зазначив, що ціни на бензин зросли не лише в Україні, а й по всьому світу. Він також пояснив причину паливної кризи. «Щодо ціни: ціна виросла на світових майданчиках. Це об'єктивна реальність. «Укрнафта», як державна компанія, буде флюгером для справедливої ціни в цей кризовий період і до мінімуму зменшить націнку будь-яку, яка тільки дозволяє покривати витрати для того, щоби плавно і спокійно пройти цей складний період. Усі гравці ринку бачать ріст реалізації», – додав Сергій Корецький.

Голова «Нафтогазу» пояснив, що подібні кризи відбувалися й під час пандемії коронавірусу, й на початку війни в Україні. 

Суд продовжив арешт фігуранту справи «Мідас» Миронюку

Миронюку продовжили арешт, проте зменшили заставу
Миронюку продовжили арешт, проте зменшили заставу
фото з відкритих джерел

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду у четвер, 5 березня, продовжив строк тримання під вартою Ігорю Миронюку на два місяці, але зменшив розмір застави з 126 млн грн до 100 млн.

Зауважимо, правоохоронні органи підозрюють Миронюка в участі у схемі масштабних розкрадань у сфері енергетики.

Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу

Україна перемогла Литву 30:29
Україна перемогла Литву 30:29
фото: Федерація гандболу України

Жіноча збірна України з гандболу зіграла перший матч кваліфікації на чемпіонат Європи у 2026 році.

Синьо-жовті обіграли збірну Литви – 30:29. 

Україна провела третій матч у відборі на Євро-2026 з гандболу. У двох попередніх поєдинках українки поступилися Швеції (25:33) та Сербії (23:34).

Читайте також:

Теги: нафта США війна бензин Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай намагається навести з Європою свої мости
Китайський сигнал Європі з Мюнхену
15 лютого, 14:14
Олексій Кулеба наголосив, що логістика в умовах війни є критично важливою складовою національної безпеки
Мінрозвитку оцінило наслідки ворожих ударів по портах та залізниці України
12 лютого, 15:12
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
14 лютого, 13:02
Унаслідок атаки люди не постраждали
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: наслідки (фото)
18 лютого, 08:29
Глава МЗС Угорщини заявив про альтернативні поставки російської нафти в обхід трубопроводу
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
18 лютого, 16:21
Сибіга вважає, Росія в шахрайський спосіб затягує іноземців у війну
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга
25 лютого, 14:30
Зеленський вважає, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на Москву
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
27 лютого, 12:33
Перепелиця: Її друкують на 3D-принтері, всередині міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо
25 лютого, 14:19
Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова перед їхніми переговорами в Москві
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні
28 лютого, 18:15

Новини

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua