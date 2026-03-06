Головна Новини
search button user button menu button

Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Українські інкасатори вже в безпеці
фото: скрин з відео

Інкасатори вже перетнули український кордон

Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив звільнення інкасаторів.

Серед затриманих українців: Олександр Кучеряний, Петро Качалов, Геннадій Кузнєцов, Сергій Сидоренко, Валерій Канасбевич, Сергій Малько, Олег Чабауюк.

«Я вже повідомив президента Зеленського, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу», – написав Сибіга у соцмережі.

Сибіга також подякував українській команді в МЗС та посольству України в Угорщині, а також правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення.

«Главком» писав, що очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент із громадянами України на території Угорщини як можливу провокацію.

6 березня Національна податкова та митна служба Угорщини повідомила про затримання інкасаторських автомобілів та працівників банку з України. У відомстві заявили, що затримання відбулося «за підозрою у відмиванні коштів».

Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.

Раніше про інцидент повідомив Національний банк України. У Нацбанку зазначили, що йдеться про працівників державного «Ощадбанку», які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував дії угорської сторони. «Тероризм та захоплення заручників», – так він охарактеризував ситуацію.

Після інциденту Міністерство закордонних справ України також рекомендувало громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Угорщини. У відомстві пояснили це тим, що наразі не можуть гарантувати безпеку українців на території цієї країни.

Читайте також:

Теги: Ощадбанк Андрій Сибіга Угорщина гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
Сьогодні, 14:00
Путін повідомив Сійярто, що Росія звільнить двох військовополонених, які мають угорське громадянство
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
4 березня, 22:46
Опозиція в Угорщині об’єднується навколо Мадяра, щоб усунути Орбана
FT: Орбан зіткнувся з найсерйознішим викликом за 16 років
27 лютого, 16:31
Петер Мадяр заявив, що угорці вирішать між «Європою і минулим»
Лідер угорської опозиції заявив, що вибори стануть вибором між Європою і Орбаном
26 лютого, 15:21
Сибіга вважає, Росія в шахрайський спосіб затягує іноземців у війну
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга
25 лютого, 14:30
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що блокування санкцій і кредиту Україні шкодить єдності ЄС
Туск назвав дії Угорщини «політичним саботажем»
23 лютого, 18:43
Угорщина прив’язала постачання дизеля до відновлення нафтопроводу «Дружба»
Угорщина припинила постачання дизеля Україні
18 лютого, 15:08
ЄС заявив про 90-денні запаси нафти після зупинки «Дружби»
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
17 лютого, 18:16
Міністр оборони Великобританії Джон Гілі анонсував нову допомогу Україні
Лондон надасть Україні пів мільярда фунтів: на що підуть кошти
12 лютого, 10:42

Новини

Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Сьогодні, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua