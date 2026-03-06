Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)

Інкасатори вже перетнули український кордон

Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив звільнення інкасаторів.

Серед затриманих українців: Олександр Кучеряний, Петро Качалов, Геннадій Кузнєцов, Сергій Сидоренко, Валерій Канасбевич, Сергій Малько, Олег Чабауюк.

«Я вже повідомив президента Зеленського, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу», – написав Сибіга у соцмережі.

Сибіга також подякував українській команді в МЗС та посольству України в Угорщині, а також правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.



They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.



— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026

«Главком» писав, що очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент із громадянами України на території Угорщини як можливу провокацію.

6 березня Національна податкова та митна служба Угорщини повідомила про затримання інкасаторських автомобілів та працівників банку з України. У відомстві заявили, що затримання відбулося «за підозрою у відмиванні коштів».

Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.

Раніше про інцидент повідомив Національний банк України. У Нацбанку зазначили, що йдеться про працівників державного «Ощадбанку», які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував дії угорської сторони. «Тероризм та захоплення заручників», – так він охарактеризував ситуацію.

Після інциденту Міністерство закордонних справ України також рекомендувало громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Угорщини. У відомстві пояснили це тим, що наразі не можуть гарантувати безпеку українців на території цієї країни.