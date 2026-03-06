«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ

«Гірники» здобули непросту перемогу в елітному дивізіоні

Донецький «Шахтар» переміг «Олександрію» у 19-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команда Арди Турана взяла м'яч під контроль з перших хвилин. Натомість господарі свідомо закрилися на власній половині. На гранд «жовто-чорні» вийшли з п'ятьма оборонцями.

Перший справді гострий момент «Шахтар» змарнував на 15-й хвилині. Це Аліссон із середньої дистанції не влучив у дальній кут. А ось наступна нагода з'явилася під кінець тайму – Траоре на ближній стійці пробив над воротами.

«Олександрія» огризнулася перед перервою. Ндіага наважився на постріл із-за меж карного майданчика, та м'яч поцілив у стійку воріт «гірників». На старті же другої половини «жовто-чорні» відсунули гру від власних володінь.

Утім, на певний час атаки обох команд розбивалися об злагоджені дії оборони. Тож гол «Шахтаря» на 61-й хвилині став трохи несподіваним. Педро Енріке втік лівим флангом і прострілив уздовж воріт, а Траоре холоднокровно замкнув простріл.

«Шахтар» міг розвивати успіх. Небезпечними моментами не скористалися Невертон (мимо), Матвієнко (заблокований) та Гомес (мимо). «Олександрія» могла відігратися під кінець основного часу, та спробу Кастільйо заблокував хтось із оборонців гостей.

Зрештою, «гірники» втримали переможний рахунок і збережуть лідерство в УПЛ за підсумками туру. В активі команди Турана тепер 44 очки. «Жовто-чорні» Кирила Нестеренка йдуть на передостанній сходинці в турнірній таблиці (11 пунктів).

До слова, черкаський ЛНЗ сенсаційно вилетів із Кубка України від чернівецької «Буковини». Команда Віталія Пономарьова не змогла забити в основний час і поступилася в серії пенальті. Вирішального промаху припустився Горін.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди за підсумками попереднього туру. Найкращим гравцем став форвард київського «Динамо» Пономаренко. Натомість найкращим тренером визнали керманича житомирського «Полісся» Руслана Ротаня.