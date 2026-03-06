Головна Новини
search button user button menu button

«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
«Гірники» дотиснули суперника в другому таймі
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» здобули непросту перемогу в елітному дивізіоні

Донецький «Шахтар» переміг «Олександрію» у 19-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команда Арди Турана взяла м'яч під контроль з перших хвилин. Натомість господарі свідомо закрилися на власній половині. На гранд «жовто-чорні» вийшли з п'ятьма оборонцями.

Перший справді гострий момент «Шахтар» змарнував на 15-й хвилині. Це Аліссон із середньої дистанції не влучив у дальній кут. А ось наступна нагода з'явилася під кінець тайму – Траоре на ближній стійці пробив над воротами.

«Олександрія» огризнулася перед перервою. Ндіага наважився на постріл із-за меж карного майданчика, та м'яч поцілив у стійку воріт «гірників». На старті же другої половини «жовто-чорні» відсунули гру від власних володінь.

Утім, на певний час атаки обох команд розбивалися об злагоджені дії оборони. Тож гол «Шахтаря» на 61-й хвилині став трохи несподіваним. Педро Енріке втік лівим флангом і прострілив уздовж воріт, а Траоре холоднокровно замкнув простріл.

«Шахтар» міг розвивати успіх. Небезпечними моментами не скористалися Невертон (мимо), Матвієнко (заблокований) та Гомес (мимо). «Олександрія» могла відігратися під кінець основного часу, та спробу Кастільйо заблокував хтось із оборонців гостей.

Зрештою, «гірники» втримали переможний рахунок і збережуть лідерство в УПЛ за підсумками туру. В активі команди Турана тепер 44 очки. «Жовто-чорні» Кирила Нестеренка йдуть на передостанній сходинці в турнірній таблиці (11 пунктів).

До слова, черкаський ЛНЗ сенсаційно вилетів із Кубка України від чернівецької «Буковини». Команда Віталія Пономарьова не змогла забити в основний час і поступилася в серії пенальті. Вирішального промаху припустився Горін.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди за підсумками попереднього туру. Найкращим гравцем став форвард київського «Динамо» Пономаренко. Натомість найкращим тренером визнали керманича житомирського «Полісся» Руслана Ротаня.

Читайте також:

Теги: ФК «Шахтар» УПЛ ФК Олександрія НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арда Туран знайшов нову домівку для своїх підопічних
Туран прагне перенести матч «Шахтаря» в Лізі конференцій
28 лютого, 11:18
Сергій Донець залишив команду в меншості через російську мову
Український футболіст заробив вилучення за російську мову в медіалізі
3 березня, 18:21
Фанати «Динамо» передали привіт міжнародним організаціям
Фанати «Динамо» вивісили банер зі зверненням до МОК
3 березня, 19:41
Кияни стали першим півфіналістом турніру
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
Матвій Пономаренко став лідером атак «біло-синіх»
«Динамо» розділило з «Поліссям» нагороди туру Прем'єр-ліги
4 березня, 14:29
Команда Сергія Шищенка стала другим півфіналістом турніру
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua