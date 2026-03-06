УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України

Комітет з етики та чесної гри організації розібрав надані матеріали

Українська асоціація футболу провела службове розслідування щодо потенційних неправомірних дій та корупційних проявів в інституті юнацьких збірних України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Комітет з етики та чесної гри комплексно розглянув справу. Розслідування тривало майже рік. За цей час опитали спортивних журналістів, представників тренерського штабу, персоналу збірної, футболістів, їхніх батьків і агентів. Застосовували різні методи верифікації інформації, зокрема й поліграф.

«За результатами перевірки комітет не встановив фактів корупційного впливу на формування складу збірних команд або отримання неправомірної вигоди під час взаємодії з футбольними агентами в конкретному випадку, який став приводом для відкриття справи. Однак чимало отриманих фактів та даних в ході розслідування були передані в правоохоронні органи та уповноваженим службам, а також певна виявлена інформація виведена в окрему нову справу, яка триває», – йдеться в заяві УАФ.

Скандал розгорівся торік. Під підозру потрапив тодішній асистент головного тренера збірної України U-19 Володимир Єзерський. Фахівець нібито схиляв півзахисника львівських «Карпат» Артура Шаха до зміни агента задля покращення кар'єрних перспектив, а форварда леверкузенського «Баєра» Артема Степанова – зацькував у таборі команди, тож той відмовився від виступів за «синьо-жовтих».

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.