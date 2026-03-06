Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки

За результатами проведеної експертизи дії лікаря кваліфіковано як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків

61-річна киянка лікувалася у психіатричному відділенні одного з комунальних медичних закладів столиці і померла від інфаркту

У Києві повідомили про підозру лікарці комунальної лікарні через смерть пацієнтки, якій вчасно не діагностували інфаркт. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

За даними слідства, 61-річна киянка проходила стаціонарне лікування у психіатричному відділенні одного з комунальних медичних закладів столиці. Під час перебування в лікарні у пацієнтки погіршився стан здоров’я, у зв’язку з чим її оглянув черговий лікар. За деякий час жінка почала втрачати свідомість, після чого її знову оглянула лікар.

«За кілька годин пацієнтка померла внаслiдок гострої серцево-судинної недостатностi, зумовленої гострим iнфарктом. Водночас лікар, яка оглядала жінку, не діагностувала у пацієнтки інфаркт, внаслідок чого пацієнтка не отримала належної медичної допомоги», – повідомили у прокуратурі.

За результатами проведеної експертизи дії лікаря кваліфіковано як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть пацієнтки (ч. 1 ст. 140 КК України).

