НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною

Уламки системи протиповітряної оборони НАТО, яка перехопила ракету над Туреччиною, запущену з Ірану

НАТО підвищило готовність ППО після перехоплення іранської ракети

НАТО посилило свою систему протиракетної оборони після перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану в напрямку Туреччини. Про це повідомив військовий штаб альянсу, пише «Главком».

За словами речника Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі, полковника Мартіна О’Доннелла, системи протиракетної оборони альянсу спрацювали швидко та ефективно.

«Менш ніж за 10 хвилин військовослужбовці НАТО виявили загрозу для союзників – балістичну ракету, підтвердили її траєкторію, привели в дію наземні та морські системи протиракетної оборони та запустили ракету-перехоплювач, щоб нейтралізувати загрозу та захистити нашу територію та її населення», – заявив він.

Після інциденту альянс вирішив підвищити рівень оборонної готовності. Посилені заходи діятимуть доти, доки зберігатиметься загроза нових атак.

«Посилена оборонна позиція залишатиметься, доки не зникне загроза від тривалих, невибіркових атак Ірану по всьому регіону», – зазначив О’Доннеллл.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс поки не планує активувати п'яту статтю Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону союзників.

За його словами, таке рішення пов’язане з побоюванням, що НАТО може бути втягнуте у повномасштабну війну між США та Іраном.

Нагадаємо, що Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

Після цього державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та запевнив Анкару у повній підтримці Сполучених Штатів після ракетних атак з боку Ірану.