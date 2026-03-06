Головна Новини
search button user button menu button

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Уламки системи протиповітряної оборони НАТО, яка перехопила ракету над Туреччиною, запущену з Ірану
фото: Reuters

НАТО підвищило готовність ППО після перехоплення іранської ракети

НАТО посилило свою систему протиракетної оборони після перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану в напрямку Туреччини. Про це повідомив військовий штаб альянсу, пише «Главком».

За словами речника Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі, полковника Мартіна О’Доннелла, системи протиракетної оборони альянсу спрацювали швидко та ефективно.

«Менш ніж за 10 хвилин військовослужбовці НАТО виявили загрозу для союзників – балістичну ракету, підтвердили її траєкторію, привели в дію наземні та морські системи протиракетної оборони та запустили ракету-перехоплювач, щоб нейтралізувати загрозу та захистити нашу територію та її населення», – заявив він.

Після інциденту альянс вирішив підвищити рівень оборонної готовності. Посилені заходи діятимуть доти, доки зберігатиметься загроза нових атак.

«Посилена оборонна позиція залишатиметься, доки не зникне загроза від тривалих, невибіркових атак Ірану по всьому регіону», – зазначив О’Доннеллл.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс поки не планує активувати п'яту статтю Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону союзників.

За його словами, таке рішення пов’язане з побоюванням, що НАТО може бути втягнуте у повномасштабну війну між США та Іраном.

Нагадаємо, що Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

Після цього державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та запевнив Анкару у повній підтримці Сполучених Штатів після ракетних атак з боку Ірану.

Читайте також:

Теги: балістичні ракети ракетна атака Туреччина НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найзавантаженіший аеропорт світу – Dubai International (DXB) – також постраждав від атаки
Іран випустив сотні ракет та безпілотників по ОАЕ – Міноборони
1 березня, 09:51
Військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США
Іран оголосив кінцеву мету війни проти Ізраїлю та США
28 лютого, 13:26
Федоров вважає, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети
Україні критично не вистачає ракет до Patriot – Федоров
27 лютого, 11:42
Марк Рютте прокоментував просування РФ на фронті
Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті
13 лютого, 21:29
У Туреччині виявили російський безпілотник біля курортного узбережжя
Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі
12 лютого, 14:41
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна перебуває в безпосередній близькості до потенційної зони конфлікту
Військова операція проти Ірану: Туреччина заявляє про негативні наслідки
10 лютого, 12:03
Тривога у Києві тривала 33 хвилини
У Києві лунали вибухи: столиця потрапила під атаку балістики
8 лютого, 18:10
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
7 лютого, 03:23

Новини

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua