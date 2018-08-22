Латвія і Естонія стягнуть з Москви плату за радянську окупацію



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Приблизний збиток, нанесений економіці Латвії в ході окупації СРСР, складає 185 млрд євро

Міністр юстиції Латвії Дзінтарс Разначс і його естонський колега Урмас Рейнсалу заявили про намір домогтися від Росії відшкодування збитку за радянську окупацію. Повідомлення про спільну заяву двох міністрів опубліковано на сайті міністерства юстиції Естонії.

Заява була прийнята після зустрічі в Ризі представників двох країн. Міністри заявили про необхідність зберегти пам’ять про наслідки радянської окупації.

«Міністри юстиції підкреслили важливість збереження пам’яті про людські втрати, понесені через радянську окупацію, і вивчення можливостей висунути вимогу про відшкодування збитків до Російської Федерації як правонаступниці Радянського Союзу», — йдеться в повідомленні.

Глави відомств представили один одному план можливих дій, в тому числі на рівні ООН.

У квітні 2016 року спеціально створена комісія оголосила, що приблизний збиток, нанесений економіці Латвії в ході окупації СРСР, складає 185 млрд євро. При цьому демографічні втрати Латвії і шкоди навколишньому середовищу оцінили ще в кілька десятків мільярдів євро.