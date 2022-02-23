Латвія надіслала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger

В Україну прибула нова військова допомога з Латвії

ПЗРК Stinger здатний вражати повітряні цілі, що низько летять: літаки, включаючи надзвукові, і вертольоти

Глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула нова партія військової допомоги з Латвії. Про це Резніков написав на своїй сторінці у Facebook.

«Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший дарунок – Stingers!», – повідомив Резніков.

Він також подякував своєму колезі з Латвії Артісу Пабріксу.

«Весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборонних можливостей України», – наголосив міністр.

ПЗРК Stinger здатний вражати повітряні цілі, що низько летять: літаки, включаючи надзвукові, і вертольоти. Як і комплекси Javelin, Stinger працює за принципом «вистрілив і забув» – оператору не потрібно коригувати політ ракети, оскільки вона самостійно відстежує ціль.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Також Резніков прокоментував «визнання Росією фейкових утворень «Л/ДНР». Міністр заявив, що Москва таким чином визнала свою агресію проти України.