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    На хімзаводі в Криму евакуювали нічну зміну, може бути провокація, – розвідка

    На хімзаводі в Криму евакуювали нічну зміну, може бути провокація - На хімзаводі в Криму евакуювали нічну зміну, може бути провокація, – розвідка
    На хімзаводі в Криму евакуювали нічну зміну, може бути провокація
    фото з відкритих джерел

    За розвідувальними даними на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія

    На хімічному заводі «Титан» в окупованому Криму евакуювали всю нічну зміну. Це може бути підготовкою для російської провокації проти України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

    «За розвідувальними даними на заводі «Титан», що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та вцілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони. Сьогодні о 20-ій годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали», – йдеться в повідомленні.

    В Міноборони завили, що українські військові не планували і не планують ніяких диверсійних дій в тимчасово окупованому Криму.

    «Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви з цього приводу», – підкреслили в ГУР.

    Також сьогодні СБУ повідомила, що Росія замовила теракти у церквах Московського патріархату.

    До слова, ватажок «ДНР» підписав три «укази», які свідчать про підготовку до тривалої війни.

    Ще повідомлялося, що в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх.

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    Теги: розвідка Крим окупанти теракт СБУ Міноборони військові
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    На хімзаводі в Криму евакуювали нічну зміну, може бути провокація, – розвідка