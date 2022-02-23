Кулеба сказав на Генасамблеї ООН, чи планує Україна повертати ядерну зброю
Міністр нагадав, що Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, що Україна не планує повертати ядерну зброю. Таким чином він прокоментував плани України щодо Будапештського меморандуму.
«Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку», – сказав Кулеба.
Також глава МЗС впевнений, що Росія не зупиниться на Україні, і світ може відкотитися до чорних часів ХХ століття, якщо не зупинити Путіна.
Нагадаємо, Путін злякався появи в України власної ядерної зброї. Також Шойгу «лякає» Путіна: Україна має все необхідне для створення ядерної зброї.
Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що за відмову від ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.
Також Зеленський заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. «З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав президент.