Кулеба сказав на Генасамблеї ООН, чи планує Україна повертати ядерну зброю

Міністр нагадав, що Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, що Україна не планує повертати ядерну зброю. Таким чином він прокоментував плани України щодо Будапештського меморандуму.

«Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку», – сказав Кулеба.

Також глава МЗС впевнений, що Росія не зупиниться на Україні, і світ може відкотитися до чорних часів ХХ століття, якщо не зупинити Путіна.

Нагадаємо, Путін злякався появи в України власної ядерної зброї. Також Шойгу «лякає» Путіна: Україна має все необхідне для створення ядерної зброї.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що за відмову від ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

Також Зеленський заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. «З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав президент.

Будапештський меморандум – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великобританією та США про гарантії безпеки Україні після набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Документ зобов’язує підписантів, зокрема, «утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або якимось іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй».