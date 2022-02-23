Рада збільшила оборонний бюджет: кому і скільки дадуть грошей

Джерело покриття витрат – перевиконання плану доходів загального фонду держбюджету у січні

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який збільшує дохідну та видаткову частину державного бюджету 2022 року на 26,5 млрд грн. З них 16 млрд грн направлено для Міністерства оборони на підвищення обороноздатності і безпеки держави. Відповідне рішення сьогодні ввечері на пленарному засіданні підтримали 345 нардепів.

Закон передбачає направлення 16 млрд грн для Міністерства оборони на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, 6 млрд грн – Міністерству внутрішніх справ, а також 587 млн грн Головному управлінню розвідки.

Ще 500 млн грн передбачено для Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на забезпечення сталого водопостачання в Донецькій області та 200 млн грн – на усунення наслідків ескалації конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

Прийнятий сьогодні закон передбачає збільшення видатків на оборону за програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (закупівлі для армії) на 9,096 млрд гривень – з 28,4 млрд гривень до 37,5 млрд гривень.

Джерело покриття витрат – перевиконання плану доходів загального фонду держбюджету у січні 2022 року у розмірі 9,096 млрд гривень.

До слова, на засіданні Ради «слуга» Гунько поскаржився, що його не відпускають у Дубай (фото). Цього ж дня «слуга» проігнорував голосування за санкції проти Держдуми, що «визнала» фейкові утворення бойовиків «ЛДНР».

«Главком» вже повідомляв, що звернення до РНБО підтримали 322 нардепи, а ще 22 депутати були у сесійній залі на той час, однак з якихось причин взагалі не голосували. Серед них опинився і «слуга народу» Анатолій Гунько.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада.

На час надзвичайного стану в Україні призовникам і військовозобов'язаним заборонять виїзд з країни. Їм також не можна буде без дозволу змінювати місце проживання. Про це в кулуарах Ради заявив представник президента в Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський

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