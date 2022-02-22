«Нова Берлінська стіна?». Міністр оборони відреагував на визнання Росією «Л/ДНР»

Міністр наголосив, що Україна готова і здатна захистити себе і свій суверенітет

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував «визнання Росією фейкових утворень «Л/ДНР». Міністр написав у Twitter, що Москва таким чином визнала свою агресію проти України.

Він наголосив, що Кремль не визнав самопроголошену «ДНР/ЛНР», він визнав власну агресію проти України.

«Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова Берлінська стіна?», – написав він.

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against . We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall? — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 22, 2022

Берлінський мур, Берлінська стіна (нім. Berliner Mauer) – комплекс споруд між двома частинами Берліна, зведений за наказом державного керівництва СРСР від 13 серпня 1961.

Проіснував до 9 листопада 1989, протягом понад 28 років його багато разів добудовували й розширювали, був найбільш укріпленою частиною «німецько-німецького» кордону, відокремлював Західний Берлін від Східного й навколишніх районів НДР. Мур був одним із найвідоміших символів Холодної війни та поділу Німеччини.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Як вже відомо, президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність «Л/ДНР» і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Зазначимо, що Путін записав підписання указів про визнання «ЛДНР» заздалегідь. Ймовірно Путін підписав укази за 10 годин до «трансляції».

Нагадаємо, Байден введе санкції проти всіх, хто буде причетний до «ЛДНР». Білий дім також розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського.

Зазначимо, ЗМІІ повідомляють про колони російських танків на Донбасі: Данілов відреагував.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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