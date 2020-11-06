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    Латвія оголосить надзвичайний стан через Covid-19

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    Нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро - Латвія оголосить надзвичайний стан через Covid-19
    Нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро

    Надзвичайний стан буде оголошено 9 листопада та діятиме він до 6 грудня

    Кабінет міністрів Латвії та Рада з врегулювання криз вирішили оголосити в країні надзвичайний стан через зростання захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє латвійське агентство LETA.

    Зазначається, що надзвичайний стан буде оголошено 9 листопада та діятиме він до 6 грудня.

    «Під час надзвичайного стану в Латвії буде заборонено проведення публічних закладів, крім мітингів і пікетів на відкритому повітрі. Будуть заборонені усі спортивні заходи, за винятком заходів міжнародних олімпійських федерацій, але без глядачів. Заборона не стосуватиметься команд, які грають у вищих лігах», – йдеться у повідомленні.

    Для приватних заходів буде введене обмеження: не більше 10 людей з двох домогосподарств можуть збиратися разом. Однак це обмеження не поширюється на похорони.

    Заклади культури, виставкові зали, спортивні та релігійні заклади будуть працювати тільки з 6-ї ранку до 20:00, але це не стосується спортивних центрів - вони можуть працювати до 22:00.

    За порушення карантинних обмежень громадян будуть карати штрафом від 10 до 2 тисяч євро, а заклади – від 140 до 5 тисяч євро.

    Нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро.

    Як повідомлялося, з кінця жовтня країни Балтії фіксують нові «коронавірусні» рекорди.

    Латвія надзвичайний стан уряд коронавірус
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