Латвія оголосить надзвичайний стан через Covid-19

Нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро

Надзвичайний стан буде оголошено 9 листопада та діятиме він до 6 грудня

Кабінет міністрів Латвії та Рада з врегулювання криз вирішили оголосити в країні надзвичайний стан через зростання захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє латвійське агентство LETA.

Зазначається, що надзвичайний стан буде оголошено 9 листопада та діятиме він до 6 грудня.

«Під час надзвичайного стану в Латвії буде заборонено проведення публічних закладів, крім мітингів і пікетів на відкритому повітрі. Будуть заборонені усі спортивні заходи, за винятком заходів міжнародних олімпійських федерацій, але без глядачів. Заборона не стосуватиметься команд, які грають у вищих лігах», – йдеться у повідомленні.

Для приватних заходів буде введене обмеження: не більше 10 людей з двох домогосподарств можуть збиратися разом. Однак це обмеження не поширюється на похорони.

Заклади культури, виставкові зали, спортивні та релігійні заклади будуть працювати тільки з 6-ї ранку до 20:00, але це не стосується спортивних центрів - вони можуть працювати до 22:00.

За порушення карантинних обмежень громадян будуть карати штрафом від 10 до 2 тисяч євро, а заклади – від 140 до 5 тисяч євро.

Нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро.

Як повідомлялося, з кінця жовтня країни Балтії фіксують нові «коронавірусні» рекорди.