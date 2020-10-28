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    Країни Балтії фіксують нові «коронавірусні» рекорди

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    У світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей - Країни Балтії фіксують нові «коронавірусні» рекорди
    У світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

    Найбільше погіршилася ситуація у Литві, де за добу зареєстрували 776 хворих

    У країнах Балтії кількість людей, у яких минулої доби виявили коронавірус, зросла до рекордних показників.

    Найбільше погіршилася ситуація у Литві. В країні з населенням 2,8 млн за останню добу коронавірус підтвердили у 776 хворих - найбільше з початку епідемії. Вперше понад 700 випадків у Литві зареєстрували позавчора, 26 жовтня.

    Естонія – за крок від свого максимального показника під час «першої хвилі». Там за добу хворобу підтвердили у 125 хворих. Перед цим останній раз більше 100 заражень реєстрували тільки двічі, ще навесні - максимальний приріст становив 136 випадків за добу.

    У Латвії за добу зареєстрували 251 зараження - майже стільки ж, як рекордні 259 хворих 24 жовтня. 

    Як повідомлялося, Франція очікує повернення жорсткого карантину через спалах Covid-19.

    До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людейВід початку пандемії одужало понад 32 447 505 осіб, а кількість померлих зросла до 1 171 479 людей.

    Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

    ЄС Естонія Латвія Литва населення коронавірус
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