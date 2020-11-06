Данія проведе масове тестування населення на Covid-19

Належить узяти аналізи, приблизно, у чверті мільйона жителів семи північних муніципалітетів

Влада Данії прийняла рішення провести масове тестування на коронавірус жителів семи муніципалітетів в області Північна Ютландія, де виявили мутований серед норок Covid-19. Про це повідомив на пресконференції представник оперштабу Північної Ютландії Ян Нюбе, повідомляє РІА Новости в п'ятницю, 6 листопада.

«Ми починаємо тестування завтра, в суботу», – сказав Нюбе.

За його словами, належить узяти аналізи, приблизно, у чверті мільйона жителів семи північних муніципалітетів.

«Всі позитивні тести будуть досліджені на предмет мутації», – додав представник оперштабу.

4 листопада Данія заявила, що знищить усіх норок на хутряних фермах країни через нову мутовану форму коронавірусу. Загалом на фермах країни перебуває від 15 до 17 мільйонів тварин. До операції з масового знищення тварин залучать поліцію та армію.

Мутований у норок коронавірус з початку літа до середини жовтня виявили у 214 осіб у північній частині Данії. При цьому тільки 14 осіб за межами північного регіону заразилися цим типом коронавірусу.

Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини. Вчені вважають, що мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.

Данія вже близько півроку намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня знищили щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того, як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських виробників припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.