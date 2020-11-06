МОЗ оновив список країн «червоної» зони

До «червоної» зони увійшли Литва і Швеція, при цьому вийшли Багамські Острови, Коста-Ріка, Ірландія, Бахрейн, Ісландія, Кувейт

Станом на 6 листопада в «червоному» списку України пеербуває 46 країн

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн «червоної» і «зеленої» зони. Відповідний доступний на сайті МОЗ.

Зазначається, що станом на 6 листопада в «червоному» списку України перебуває 46 країн, тижнем раніше їх було 50.

Так, до «червоної» зони увійшли Литва і Швеція, при цьому вийшли Багамські Острови, Коста-Ріка, Ірландія, Бахрейн, Ісландія, Кувейт.

Після повернення з країн «червоної» зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на коронавірус методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Між іншим, Євросоюз проти закриття кордонів в умовах карантину.

Нагадаємо, у світі станом на 6 листопада коронавірусом заразилися вже 49 171 281 людина. Від початку пандемії одужало 35 073 431 особи, а кількість померлих зросла до 1 241 878 людей.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Також протягом доби одужало – 10 762 особи. Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи.