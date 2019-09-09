Латвія передала гуманітарну допомогу жителям Мар'їнки й Станиці Луганської



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Фото: dn.gov.ua

З Латвії привезли медичний перев’язувальний матеріал, одяг та дитячі іграшки

Делегація Латвії передала гуманітарний вантаж мешканцям Донеччини, які проживають поблизу лінії розмежування. Про це повідомив Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Делегація Латвійської Республіки на чолі з Надзвичайним і повноважним послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом передала гуманітарний вантаж для цивільного населення, яке проживає поблизу лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.

Пойканс зазначив, що це вже шістнадцятий гуманітарний вантаж, який доставляють безпосередньо до Донецької області. За його словами, цього разу з Латвії привезли медичний перев’язувальний матеріал, одяг, дитячі іграшки, які силами Національної гвардії України будуть передані до Мар’їнки та Станиці Луганської.

«Нам дуже важливо, щоб поруч з політичними деклараціями на підтримку України були практичні дії. Сподіваюся, що створимо дружні контакти на майбутню співпрацю. Крім гуманітарної підтримки, ми бачимо ряд напрямків, де ми готові працювати. Наприклад, співробітництво між органами самоврядування, бо це можливість повчитися один у одного», - наголосив посол.

В ОДА нагадали, що за час російської агресії у Донецьку область вантажівками Національної гвардії України, що співпрацює із Збройними силами Латвійської Республіки, було доставлено та передано особам та соціальним структурам, що мають потреби, близько 110 тонн гуманітарного вантажу.

Служба капеланів та психологів Національних збройних сил Латвії регулярно співпрацює з компетентними відомствами української армії, щоб забезпечити підтримку українських солдатів і мирних жителів, що живуть в умовах війни.