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    США надіслали Україні медичне обладнання

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    США надіслали Україні медичне обладнання

    Гуманітарна допомога буде розподілена між 4 медустановами

    Вантаж медичної гуманітарної допомоги, спрямований в Україну із США, буде розділений між 4 медустановами військового і дитячого напрямків. Про це ідеться у повідомленні посольства в США, розміщеному у соцмережі Facebook.

    «З радістю повідомляємо, що до України із США спрямований вантаж гуманітарної допомоги - результат роботи проекту Support Hospitals in Ukraine за підтримки United Help Ukraine та.

    Гуманітарна допомога надійде з міста Денверш, штату Колорадо. Було відправлено два 40-футових контейнери медичного гуманітарного вантажу. Серед тих медичних закладів, які отримують медичний вантаж значаться: Військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу Збройних сил України (м. Ірпінь), Дитяча клінічна лікарня Охматдит (Львів), Дитяча лікарня міста Житомира та житомирський реабілітаційний центр братів Кузьміних.

    «Посольство і надалі сприятиме реалізації проектів напрямку медичного обладнання, перш за все, для лікування поранених ветеранів, що передбачено в спільному Меморандумі посольства з проектом Support Hospitals in Ukraine», - заявили в американській дипмісії.

    Як повідомлялося раніше, жителям окупованих територій Донецької області доправили понад 95 тонн гуманітарної допомоги.

    посольство гуманітарна допомога
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