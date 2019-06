США надіслали Україні медичне обладнання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гуманітарна допомога буде розподілена між 4 медустановами

Вантаж медичної гуманітарної допомоги, спрямований в Україну із США, буде розділений між 4 медустановами військового і дитячого напрямків. Про це ідеться у повідомленні посольства в США, розміщеному у соцмережі Facebook.



«З радістю повідомляємо, що до України із США спрямований вантаж гуманітарної допомоги - результат роботи проекту Support Hospitals in Ukraine за підтримки United Help Ukraine та.



Гуманітарна допомога надійде з міста Денверш, штату Колорадо. Було відправлено два 40-футових контейнери медичного гуманітарного вантажу. Серед тих медичних закладів, які отримують медичний вантаж значаться: Військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу Збройних сил України (м. Ірпінь), Дитяча клінічна лікарня Охматдит (Львів), Дитяча лікарня міста Житомира та житомирський реабілітаційний центр братів Кузьміних.



«Посольство і надалі сприятиме реалізації проектів напрямку медичного обладнання, перш за все, для лікування поранених ветеранів, що передбачено в спільному Меморандумі посольства з проектом Support Hospitals in Ukraine», - заявили в американській дипмісії.

Як повідомлялося раніше, жителям окупованих територій Донецької області доправили понад 95 тонн гуманітарної допомоги.