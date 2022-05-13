Латвія заборонила в'їзд понад 100 громадянам Росії: хто у списку

У чорному списку Латвії низка представників шоубізу

Латвія заборонила в'їзд до країни понад 100 громадянам Російської Федерації. Про це повідомив міністр закордонних справ балтійської республіки Едгарс Рінкевичс на своїй сторінці у Twitter.

Заборона запроваджується на невизначений термін, а до списку внесено низку представників російської культури, політиків та громадських діячів.

«Керуючись законом про імміграцію, я ухвалив рішення про включення 102 громадян Російської Федерації до списку осіб, небажаних у Латвійській Республіці», – зазначив Рінкевичс.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par 102 Krievijas Federācijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 13, 2022

Зокрема, у переліку опинились актори Володимир Гостюхін, Василь Ліванов, Олександр Панкратов-Чорний, Борис Галкін, письменник Віктор Ніколаєв, режисер Георгій Шенгелія, художник Михайло Полєтаєв, акторки Анна Тихонова та Анна Нєровная та інші.

Як зазначили в міністерстві, Латвія обмежує в'їзд прихильників Кремля та продовжуватиме це робити.

«Рішення міністра закордонних справ передбачає заборону на в'їзд цим особам до Латвії на невизначений термін. Ці люди, переважно російські працівники культури, висловлювали активну підтримку рішення російського президента про вторгнення в Україну. Ті, хто внесений до списку небажаних для Латвії осіб, однозначно виправдовують агресію Росії в Україні», – пояснили у латвійському МЗС.

Нагадаємо, 9 травня Латвія внесла до переліку «небажаних осіб» ще низку російських знаменитостей. Зокрема, до списку потрапили: співак Філіп Кіркоров, комік Євген Петросян, артист Володимир Винокур та художня гімнастка Ірина Вінер-Усманова. Усім їм заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін.

Нагадаємо, влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам’ятки. Це означає, що пам'ятник радянським визволителям в Пардаугаві може стати першим, який планують демонтувати у Литві після зняття юридичних обмежень для цього.