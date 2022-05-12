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    Влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам’ятки: Росія вже казиться

    Пам'ятник радянським визволителям в&nbsp;Пардаугаві може стати першим, який хочуть демонтувати у Литві після зняття юридичних обмежень для цього - Влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам’ятки: Росія вже казиться
    Пам'ятник радянським визволителям в Пардаугаві може стати першим, який хочуть демонтувати у Литві після зняття юридичних обмежень для цього
    фото з відкритих джерел

    Сейм Латвії дозволив ліквідовувати радянські пам'ятники, через що у росіян вже пригорає

    У Латвії Сейм проголосував у терміновому читанні за законопроєкт, який припиняє дію 13 статті латвійсько-російського договору про збереження меморіальних споруд. Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні. Про це повідомляє Delfi.

    Таким чином Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до зносу пам’ятника в районі Пардаугава. Оскільки об'єкт розташований у столиці, рішення та реалізацію рішення має забезпечувати Ризька дума. Мер Риги Мартінш Стакіс заявив, що, ймовірно, до виборів Сейму, які пройдуть 1 жовтня цього року, монумент знести не вдасться.

    «Цьому немає місця у нашій країні та в столиці держави. Так вважає більшість суспільства. Ухвалюючи сьогодні це рішення, ми матимемо право самі встановлювати, що в нашій країні відбувається із радянськими пам’ятниками», – сказала депутат Кріста Баумана.

    На це рішення вже відреагували в Росії – голова комісії ради федерації Росії із захисту суверенітету Андрій Клімов заявив, що Латвію «необхідно напоумити», вживши вкрай жорсткі заходи економічного характеру.

    Нагадаємо, що Україна демонтує монумент «Три сестри» на кордоні з РФ та Білоруссю. Монумент досі вважався пам’яткою історії та носив охоронний номер 574-Чр.

    Відомо, що днями активісти у Коростені демонтували встановлений радянською владою пам’ятник «Комсомольцям 20-х років».

    Теги: росія Латвія пам'ятник влада #stoprussia
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    Влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам’ятки: Росія вже казиться