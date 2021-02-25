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    Вперше у світі. Австралія ухвалила закон, який зобов'яже Facebook і Google платити за новини

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    Закон зобов'яже Facebook та Google домовлятися з австралійськими медіа щодо плати за новини - Вперше у світі. Австралія ухвалила закон, який зобов'яже Facebook і Google платити за новини
    Закон зобов'яже Facebook та Google домовлятися з австралійськими медіа щодо плати за новини
    Фото з відкритих джерел

    Раніше у Facebook обурилися законопроєктом та заборонили австралійським користувачам обмінюватися новинами

    Парламент Австралії ухвалив перший у світі закон, який зобов'яже Facebook та Google домовлятися з австралійськими медіа щодо плати за новини, які публікуються на цих інтернет-платформах. Закон ухвалили з поправками після переговорів із техногігантами. Як передає BBC, закон підтримали обидві палати парламенту.

    Одна із запропонованих змін дає компаніям більше часу на перемовини з медіа, перш ніж втрутиться державний арбітр, що може визначити розмір плату на власний розсуд. Також уряд має право звільнити Facebook та Google від обов'язкової плати за новини, якщо вони доведуть, що зробити «значний внесок» для підтримки медіа в Австралії.

    Крім того, кодекс зобов'язує інтернет-платформи повідомляти медіа про зміну роботи алгоритмів. Через рік закон мають переглянути, щоб перевірити, чи дійсно він працює.

    У попередньому варіанті законопроєкту не передбачалось, що техногігантів можуть звільнити від плати за новини. Вони такій нормі не були раді. У Google запевняли, що вже і так підтримують журналістику, оскільки завдяки пошуковику користувачі можуть знайти ЗМІ та перейти на їхній сайт.

    Facebook запевняв, що публікації ЗМІ становлять лише 5% від усіх публікацій у соцмережі, тому компанія не отримує від них комерційної вигоди. Google лише погрожував заблокувати свій пошуковик в Австралії, натомість у Facebook погрозами не обмежилися.

    17 лютого соцмережа заблокувала користувачам з Австралії можливість переглядати новини у Facebook та обмінюватися ними. Для австралійців стали недоступними сторінки у Facebook усіх місцевих і міжнародних новинних сайтів, а користувачі з-за кордону не могли обмінюватися чи переглядати новини австралійських медіа.

    Як повідомляло Politico, лише за перші два дні дії обмеження трафік австралійських новинних сайтів скоротився на 13% всередині країни. Водночас трафік з-за кордону зменшився на 30%.

    Уже за кілька днів Facebook заявив, що знову відкриє доступ для користувачів з Австралії, а уряд запропонував компанії внести поправки в законопроєкт.

    Теги: ЗМІ Австралія Google закон Facebook
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