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    В Україні подорожчають «євробляхи»: яка причина

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    Найдорожчими в Європі стали автівки середнього класу - В Україні подорожчають «євробляхи»: яка причина
    Найдорожчими в Європі стали автівки середнього класу
    Ілюстративне фото

    За автомобіль елітної марки доведеться викласти як мінімум 28 тисяч євро

    Вживані авто з Європи невдовзі подорожчають. Причиною тому стало зростання популярності б/в автомоблів у самій Європі. 

    Про це повідомляє український автомобільний портал Avtosota.com.

    Також повідомляється, що внаслідок пандемії коронавірусу та економічної кризи значно впали темпи продажів нових автомобілів. З невживаних машин наростили об’єми реалізації тільки електрокари.

    Більшої популярності набувають машини, які вже були в експлуатації – відповідно збільшення попиту тягне за собою збільшення вартості товару.

    Найдорожчими стали автівки середнього класу. Їхня ціна зросла на 3-4 відсотки. Компактні та економні міські автівки можна буде придбати в середньому за 11 344 євро, а машини середнього класу – за 21 376 євро.

    Автомобілі більш елітних марок коштуватимуть щонайменше 27 958 євро. Варто зазначити, що на фургони та вантажівки ціна навпаки впала на 1 відсоток.

    Нагадаємо, що українці в 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому випадку, якщо їх вартість становить не менше ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і вік не перевищує 5 років. Вартість машин оцінює Міністерство економіки. На сайті відомства публікують повний список автомобілів, за які потрібно заплатити податок. Зараз таких близько 213 моделей.

    Також, в Пенсійному фонді пояснили, скільки платити за першу реєстрацію авто

    Теги: гроші вантажівки машини автомобіль євробляхери
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