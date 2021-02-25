У Черкасах депутат міськради відмовився перейти на українську. Його висміяли (відео)

Депутат міськради почав зачитувати звернення політсили російською, а коли його попросили перейти на українську – відмовився

Російськомовного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» погодився перекладати секретар міської ради

Черкаський депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Замирайло відмовився під час виголошення звернення з трибуни переходити на українську. Однак в мерії не розгубилися. Про це повідомляє місцеве видання «Про все».

Замирайла, який вийшов до трибуни, зустріли з галасом. Чоловік почав зачитувати звернення політсили російською, а коли його попросили перейти на українську – відмовився. Аби уникнути штовханини та сутичок, депутата оточила поліція.

Натомість перекладати російськомовного депутата погодився секретар міської ради Юрій Тренкін. Депутат від ОПЗЖ таки продовжив говорити російською, порушуючи регламент.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року, набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Кілька днів тому Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. І різні угрупування всередині фракції змагаються між собою, як би завдати дошкульнішого удару по позиціях української мови у сфері послуг.

З 16 січня по 11 лютого 2021 року до Уповноваженого із захисту державної мови щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації звернулося 605 громадян з різних куточків України.