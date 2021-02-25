У Раді зареєстрували закон про колабораціонізм. За що можуть дати довічне

Закон автоматично обмежує участь злочинців у виборчому процесі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5144 про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Про це повідомив член депутатської фракції «Слуга Народу» Єгор Чернєв на своїй сторінці у Facebook.

«Законопроєктом передбачено покарання за будь-яку публічну підтримку дій Росії проти України, її незаконних утворень на тимчасово окупованих територій, інформаційну пропаганду, добровільне зайняття посад в органах влади т.з. республік та окупованого Криму, надання матеріальної допомоги та фінансування воєнізованих формувань та інші дії, які загрожують національній безпеці держави», – написав Чернєв.

Він зазначив, що за такі дії передбачається позбавлення волі на строк 10, 15 років або навіть довічне ув’язнення або заборона займати певні посади від 10 до 15 років, конфіскація майна.

Наразі офіційного тексту законопроєкту на сайті ще немає, але ініціатори документа вже виклали деякі його пункти.

Закон автоматично обмежує участь злочинців у виборчому процесі: вводить заборону на входження до виборчих комісій, бути спостерігачем або довіреною особою; також з’явиться заборона на доступ до державної таємниці.

Закон запроваджує реальний механізм заборони політичних партій, громадських чи благодійних об’єднаннь, профспілок тощо, якщо їх учасники здійснюють колабораційну діяльність і це встановлено судом.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру начебто військово-політичному «експерту» з телеефірів каналів Медведчука. Спецслужба стверджує, що чоловік причетний до підривної діяльності в інтересах Росії

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