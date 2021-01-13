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    LG показала, як працює «смартфон-рулон»

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    Компанія показала, як працює прилад і сказала, що він називається LG Rollable - LG показала, як працює «смартфон-рулон»
    Компанія показала, як працює прилад і сказала, що він називається LG Rollable
    Скрін з відео

    Завдяки екрану, який можна витягати з корпусу, прилад є і смартфоном, і невеликим планшетом

    На виставці CES 2021 LG презентувала свій смартфон з екраном-рулоном.

    На цей раз компанія показала, як працює прилад і сказала, що він називається LG Rollable.

    Завдяки екрану, який можна витягати з корпусу, прилад є і смартфоном, і невеликим планшетом.

    Поки це все ще лише концепція, адже дотепер невідомо, яку технологію використовує LG. Також неясно, чи вийде в підсумку LG Rollable на ринок.

    На відео нижче можна побачити, як смартфон трансформується.

    Варто відзначити, що в LG є і інші пристрої, що використовують схожий принцип. 

    Нещодавно почалися продажі телевізора-рулону LG Signature OLED R. Коштує він, звичайно, шалені грошеі, проте є шанс, що смартфон LG Rollable повторить його шлях.

    Теги: технології смартфон
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