LG показала, як працює «смартфон-рулон»

Компанія показала, як працює прилад і сказала, що він називається LG Rollable

Завдяки екрану, який можна витягати з корпусу, прилад є і смартфоном, і невеликим планшетом

На виставці CES 2021 LG презентувала свій смартфон з екраном-рулоном.

На цей раз компанія показала, як працює прилад і сказала, що він називається LG Rollable.

Завдяки екрану, який можна витягати з корпусу, прилад є і смартфоном, і невеликим планшетом.

Поки це все ще лише концепція, адже дотепер невідомо, яку технологію використовує LG. Також неясно, чи вийде в підсумку LG Rollable на ринок.

На відео нижче можна побачити, як смартфон трансформується.

Варто відзначити, що в LG є і інші пристрої, що використовують схожий принцип.

Нещодавно почалися продажі телевізора-рулону LG Signature OLED R. Коштує він, звичайно, шалені грошеі, проте є шанс, що смартфон LG Rollable повторить його шлях.