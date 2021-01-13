LG показала, як працює «смартфон-рулон»
Завдяки екрану, який можна витягати з корпусу, прилад є і смартфоном, і невеликим планшетом
На виставці CES 2021 LG презентувала свій смартфон з екраном-рулоном.
На цей раз компанія показала, як працює прилад і сказала, що він називається LG Rollable.
Завдяки екрану, який можна витягати з корпусу, прилад є і смартфоном, і невеликим планшетом.
Поки це все ще лише концепція, адже дотепер невідомо, яку технологію використовує LG. Також неясно, чи вийде в підсумку LG Rollable на ринок.
На відео нижче можна побачити, як смартфон трансформується.
Варто відзначити, що в LG є і інші пристрої, що використовують схожий принцип.
Нещодавно почалися продажі телевізора-рулону LG Signature OLED R. Коштує він, звичайно, шалені грошеі, проте є шанс, що смартфон LG Rollable повторить його шлях.