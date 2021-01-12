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    Саудівська Аравія збирається будувати місто без автомобілів та доріг

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    У місті будуть школи, оздоровчі центри та зелені насадження, а також швидкісний підземний громадський транспорт - Саудівська Аравія збирається будувати місто без автомобілів та доріг
    У місті будуть школи, оздоровчі центри та зелені насадження, а також швидкісний підземний громадський транспорт
    Скріншот з відео

    Місто буде розраховане на мільйон жителів та матиме протяжність у 170 км

    Саудівська Аравія збирається будувати місто без автомобілів, доріг та викидів вуглецю, яким керуватиме штучний інтелект. Про це повідомляє агентство ANBA.

    Зазначається, що будівництво розпочнуть в межах проєкту Neom, який передбачає створення інноваційного міста поблизу Червоного моря.

    Цей проєкт планують реалізувати для того, щоб диверсифікувати саудівську економіку, яка значною мірою залежить від нафти.

    Як розповів спадковий принц країни Мухаммед бін Салман, який є головою ради директорів проєкту, місто буде розраховане на мільйон жителів та матиме протяжність у 170 км.

    У місті будуть школи, оздоровчі центри та зелені насадження, а також швидкісний підземний громадський транспорт. Очікується, що поїздка містом має займати не більше 20 хвилин.

    За задумом архітекторів, місто зможе створити 380 тисяч робочих місць та додасть до внутрішнього валового внутрішнього продукту саудівської економіки $48 млрд до 2030 року.

    Теги: громадський транспорт будівництво Саудівська Аравія технології штучний інтелект місто
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