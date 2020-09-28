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    Лідер групи ТіК розказав про те, як «слуги народу» його кинули

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    Віктор Бронюк - Лідер групи ТіК розказав про те, як «слуги народу» його кинули
    Віктор Бронюк

    Віктор Бронюк тепер балотується у мери Вінниці

    Музикант та лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк розповів про свій досвід співпраці з партією «Слуга народу». Артист в інтерв’ю «Главкому» зізнався, що отримував пропозицію співпраці у Вінницькій області від самого Зеленського, але потім його команда повела себе непорядно.

    «Слуги народу» всупереч попереднім домовленостям намагались сформувати паралельну структуру партії в регіоні.

    За словами співака, президент України Володимир Зеленський спочатку пропонував йому місце в його команді, але він відмовився.

    «Я вислухав всі аргументи, що він мені навів, але вони мене відверто не переконали. І чим далі, тим я більше розумію, що нинішня влада не має ані досвіду, ані бачення, ані розуміння, у що вони втягуються. Тому ми чисто по-дружньому подякували один одному та домовились, що якщо буде потрібна якась організаційна підтримка у Вінницькій області, то я буду готовий допомогти. Але потім деякі учасники його команди повели себе дуже непорядно стосовно мене», – зазначає Бронюк.

    Співак вперше розповів цю історію в розмові з «Главкомом».

    «Після наших домовленостей з’явилися люди, які були готові займатися розбудовою їхньої політичної сили на Вінниччині. Хоча особисто я в це глобально не влазив, будучи, скоріше, посередником між цими людьми та штабом Зеленського. Перед штабом я брав відповідальність за цих людей, а перед людьми – що не буде кидка з того боку. Але потім виявилось, що формується паралельна структура зі складу перефарбованих «регіоналів», які вже нібито домовились, що будуть від Зеленського займатись Вінницькою областю. І ми опинились в дурній ситуації. Не знаю, може, це буде новиною і для нього самого, бо ми з того часу не спілкувалися. Мені ця ситуація була неприємна, і я вирішив в їхньому стилі їх потролити, написавши пісню «Циклони», – зазначав шоумен.

    Також, Бронюк розповів, чи телефонував Зеленський після знаменитої пісні.

    «Кварталівці» потім казали, що я продався «шоколадці», хоча я солодкого не їм років десять. Причому особисто мені Зеленський не дзвонив і нічого не казав та й у мене до нього немає претензій. Як тільки він став президентом, я не критикую його рішення, тому що в мене є повага до інституту президентства. Але в тій сатиричній пісні був натяк на те, що, хоч Зеленського обирали як хорошого хлопця, команда навколо нього, яка швидко перефарбувалася, може все зіпсувати», – зазначив співак.

    Нагадаємо, що лідер гурту «Тік» очолив партійний список на виборах у міськраду Вінниці.

    До слова, 15 вересня Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.

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