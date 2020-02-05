Відомий український співак оголосив, що йде зі сцени (відео)

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Олександр Положинський заявив, що припиняє творчу кар'єру

Олександр Положинський заявив про припинення виступів в рамках творчих проєктів, в яких він брав участь: я вирішив, що я більше не виступатиму з «Тартаком» і «Був’є»

Лідер українського гурту «Тартак», проектів «Був’є» та «Ол.Ів.’Є», співак і шоумен, ведучий радіо лучанин Олександр Положинський заявив про припинення виступів в рамках творчих проєктів, в яких він брав участь. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

«Сьогодні я вирішив припинити участь у значній частині свого життя. Я вирішив, що я більше не виступатиму з «Тартаком» і «Був’є». Не знаю, що там з «Ол.Ів.’Є», там і так нічого не відбувається... Це все сумно, непросто і дуже болісно. Але я зрозумів що все – більше не можу.

Дуже просив би вас усіх не впадати в депресію з цього приводу, це були прекрасні роки і ми дуже багато хорошого зробили. Я би просив вас утриматися від запитань і не турбувати ними. Є як є. Наразі рішення прийняте, оскарженню на даний момент не підлягає.

Що буде в майбутньому я не знаю, планів в мене немає. Все це для мене дуже болісно і непросто, і я розумію, що таким чином я зраджую довіру людей, але немає можливості це все продовжувати. Це важко пояснювати словами.

Мені болісно, але життя триває. Можливо, це переродиться в щось нове», – зазначив Положинський та подякував всім за багаторічну підтримку.