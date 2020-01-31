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    Відомий британський співак зняв кліп у Києві (відео)

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    <span>Бібліотека імені Вернадського - уже відома зірка</span> - Відомий британський співак зняв кліп у Києві (відео)
    Бібліотека імені Вернадського - уже відома зірка

    Британський співак Зейн Малік, aka Zayn доєднався до числа світових зірок, які мають у своїй колекції кліп, народжений в Україні

    До числа світових зірок, котрі мають у своїй колекції бодай один кліп, народжений в Україні, приєднався британський співак Зейн Малік, aka Zayn.

    Відеороботу на пісню «Flames», його спільну композицію з поп-соул-співаком Jungleboi, та голландським музичним продюсером і діджеєм R3HAB, зняли у Києві.

    Зйомки кліпу відбулися 31 жовтня та 1 листопада, пише «ТСН».

    Локаціями були обрані Національна бібліотека імені Вернадського - яку раніше вподобала для своєї «носорожачої» історії Нетта Барзілай - та недобудований Дарницький вокзал.

    Моторошні маски наглядачів у кліпі - теж українські. Їх створила арт-студія Bob Basset. Звуться вони Steam Vibes та Loudspeaker Master, виконані зі шкіри та декоровані латунними деталями.

    За словами режисера відео Френка Боріна, співпраця з Bob Basset його порадувала, але він навіть не мав сумнівів щодо результату.

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    tomorrow Flames video, storyline & concept by @zayn

    Допис, поширений R3HAB - Fadil El Ghoul (@r3hab)

    Адже до цього маски студії з'являлися в багатьох інших зіркових кліпах: «Rock N Roll» Авріл Лавін, Korn, Otep and Tantric, у фільмі «Metallica: Through the Never», а учасник Slipknot Сід Вілсон виступає та знімається в масках від Bob Basset протягом майже сімох років.

    Маска арт-студії Bob Basset
    Маска арт-студії Bob Basset

    Нагадаємо, торік британський колектив Suede в пошуках сумних постапокаліптичних краєвидів заїхав аж у Прип'ять.

    Також відома французька актриса і співачка Ванесса Параді презентувала кліп на пісню про Київ. Відеоролик співачки був опублікований на її Youtube-каналі.

    Київ Україна бібліотека співачка співак
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