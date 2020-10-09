Лідер гурту «Бумбокс» захворів на Covid-19



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Андрій Хливнюк захворів на коронавірус

«Почуваюсь, як при сильній застуді», - розповів музикант

Відомий український музикант Андрій Хливнюк, лідер гурту Бумбокс повідомив у соцмережі, що заразився вірусом Covid-19, пандемія якого охопила весь світ.

«Друзі, на жаль я захворів на Covid-19. Почуваюсь, як при сильній застуді. Не хвилюйтесь будь-ласка і бережіть себе. Якщо вам дуже хочеться допомогти — ось…» - написав він.

В своєму пості він запропонував допомогти волонтерам, які готуються везти чергову допомогу дітям-сиротам, що живуть на Сході України у містечку Покровське.

В Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 5 804. Також відомо, що вчора 2 417 пацієнтів одужали, а 89 — померли від ускладнень.

За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

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