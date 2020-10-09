Черговий антирекорд: у Києві за добу 567 нових хворих на Covid-19



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Кількість виявлених випадків коронавірусу в Києві зростає

Минулої доби від коронавірусу в Києві померли десять осіб

За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 9411 осіб (за добу 295), померли 463 особи (за добу 10).

У Київській області зафіксовано 10689 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 199 осіб. За попередню добу збільшення складало теж 199 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 6294 особи (за добу 74), померли 221 людина (за добу 8).

Загалом в Україні підтверджено 250538 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 жовтня зафіксовано ще 5804 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 8 жовтня у Києві було підтверджено 25896 випадків захворювання на Covid-19. За добу у Києві коронавірус було виявлено у 422 осіб.

У Київській області зафіксовано 10490 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 199 осіб.

Як повідомляв «Главком», у Києві біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус, із самого ранку спостерігаються величезні черги.