Лікар розповів, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад



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В Україні за минулу добу виявили 5 804 нові випадки коронавірусу

«Ця вірусна інфекція дуже важка і дуже агресивна»

Начальник управління Держспоживслужби Києва, лікар Олег Рубан заявив, що коронавірус поводиться подібно до інших гострих респіраторних інфекцій, зокрема, грипу, тому ослаблення епідемії можна очікувати лише навесні 2021 року.

В ефірі телеканалу Obozrevatel TV він сказав, що сьогодні «ми спостерігаємо повну кореляцію коронавірусу з грипом і ГРВІ».

У той же час, за його словами, Covid-19 відрізняється від інших гострих респіраторних інфекцій тим, що «ця вірусна інфекція дуже важка і дуже агресивна».

«На жаль, ми будемо спостерігати ще два сезони, 2020 і 2021 року. Буде збільшення захворюваності, низка рекордів до березня наступного року», — зазначив Рубан.

За оцінками лікаря, пік епідемії можна очікувати в січні-лютому 2021 року.

В Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 5 804. Також відомо, що вчора 2 417 пацієнтів одужали, а 89 — померли від ускладнень.

За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

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