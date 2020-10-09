Німці розробили найшвидший у світі ПЛР-тест

До кінця року німецька компанія планує випустити мільйон таких ПЛР-тестів

Найшвидший у світі ПЛР-тест на коронавірус розробили у Німеччині. Його творці - німецька компанія Bosch та біотехнологічна компанія R-Biopharm.

Оскільки результати можна отримати відразу на місці, винахідники сподіваються, що це допоможе швидше виявляти інфікованих, ізолювати їх та оперативно відстежувати ланцюги зараження. До кінця року німецька компанія планує випустити мільйон таких ПЛР-тестів.

«Гадаю, цей пристрій ідеально використовувати на додачу до лабораторного тесту, адже він значно заощаджує час. Під час звичайного ПЛР-тесту зразок повинен потрапити зі шпиталю до лабораторії, а потім назад. Це може зайняти 4 дні - занадто довго, щоби зупинити пандемію», – зауважив член керівної компанії R-Biopharm Петер Шуберт.

В Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 5 804. Також відомо, що вчора 2 417 пацієнтів одужали, а 89 — померли від ускладнень.