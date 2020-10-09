Німці розробили найшвидший у світі ПЛР-тест
Тест дає надійний результат із точністю 98% усього 39 хвилин
До кінця року німецька компанія планує випустити мільйон таких ПЛР-тестів
Найшвидший у світі ПЛР-тест на коронавірус розробили у Німеччині. Його творці - німецька компанія Bosch та біотехнологічна компанія R-Biopharm.
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