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    У світі

    Німці розробили найшвидший у світі ПЛР-тест

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    <span>Тест дає надійний результат із точністю 98% усього 39 хвилин&nbsp;</span> - Німці розробили найшвидший у світі ПЛР-тест
    Тест дає надійний результат із точністю 98% усього 39 хвилин 

    До кінця року німецька компанія планує випустити мільйон таких ПЛР-тестів

    Найшвидший у світі ПЛР-тест на коронавірус розробили у Німеччині. Його творці - німецька компанія Bosch та біотехнологічна компанія R-Biopharm.

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