Положинський неабияк засмітив своє житло – просить допомоги у своїх фанатів

Положинський стверджує, що в нього назбиралася велика купа непотрібних речей

Колишній лідер українського гурту «Тартак» Олександр Положинський поділився зі своїми підписниками на сторінці Facebook доволі дивною проблемою.

Положинський стверджує, що в нього назбиралася велика купа непотрібних речей. Насамперед, це одяг і взуття, що були придбані під час активного артистського періоду на один раз або про всяк випадок. Адже концерти, зйомки, інтерв’ю вимагали різноманіття одягу. Багато назбиралось і подарунків від шанувальників: книги, сувеніри, чашки, картини.

Відмовитись від них було важко, стверджує Олександр: «Люди це роблять від чистого серця, для багатьох – це важливо, відмовитися – значить образити. І саме тому ти потім не можеш просто викинути все це, бо ти знаєш, що для того, хто дарував, це значило щось більше, ніж просто подарунок. Ну, і звісно ж, серед цих подарунків багато дійсно важливих для мене й дійсно дорогих. Але… Картину, милу серцю, ти повісиш на стіну. З однієї-двох чашок питимеш каву-чай. Але що робити з усім іншим? Віддати в музей? Я би залюбки, та якому музею це потрібно».

Окрім одягу та подарунків у Положинського накопичилось чимало старих меблів, зламана побутова техніка, зношені килими, надщерблений посуд. Проводився аукціон, на якому частину з речей продали. А от що робити з рештою – співак і гадки немає. Тому звертається за допомогою до своїх читачів.

Варіантів є безліч: одні радять віддати на благодійність, інші – продати або влаштувати аукціон. Хтось жартома пропонує подарувати все йому.

Нагадую, що раніше співак уже звертався із такою проблемою до підписників. Вихід знайшли – влаштували благодійний аукціон, на якому було чимало бажаючих, щоби придбати речі.