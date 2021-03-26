  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Положинський неабияк засмітив своє житло – просить допомоги у своїх фанатів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окрім одягу та подарунків у Положинського накопичилось чимало старих меблів - Положинський неабияк засмітив своє житло – просить допомоги у своїх фанатів
    Окрім одягу та подарунків у Положинського накопичилось чимало старих меблів
    Фото: Олександр Положинський/Facebook

    Положинський стверджує, що в нього назбиралася велика купа непотрібних речей

    Колишній лідер українського гурту «Тартак» Олександр Положинський поділився зі своїми підписниками на сторінці Facebook доволі дивною проблемою.

    Положинський стверджує, що в нього назбиралася велика купа непотрібних речей. Насамперед, це одяг і взуття, що були придбані під час активного артистського періоду на один раз або про всяк випадок. Адже концерти, зйомки, інтерв’ю вимагали різноманіття одягу. Багато назбиралось і подарунків від шанувальників: книги, сувеніри, чашки, картини.

    Відмовитись від них було важко, стверджує Олександр: «Люди це роблять від чистого серця, для багатьох – це важливо, відмовитися – значить образити. І саме тому ти потім не можеш просто викинути все це, бо ти знаєш, що для того, хто дарував, це значило щось більше, ніж просто подарунок. Ну, і звісно ж, серед цих подарунків багато дійсно важливих для мене й дійсно дорогих. Але… Картину, милу серцю, ти повісиш на стіну. З однієї-двох чашок питимеш каву-чай. Але що робити з усім іншим? Віддати в музей? Я би залюбки, та якому музею це потрібно».

    Окрім одягу та подарунків у Положинського накопичилось чимало старих меблів, зламана побутова техніка, зношені килими, надщерблений посуд. Проводився аукціон, на якому частину з речей продали. А от що робити з рештою – співак і гадки немає. Тому звертається за допомогою до своїх читачів.

    Варіантів є безліч: одні радять віддати на благодійність, інші – продати або влаштувати аукціон. Хтось жартома пропонує подарувати все йому.

    Нагадую, що раніше співак уже звертався із такою проблемою до підписників. Вихід знайшли – влаштували благодійний аукціон, на якому було чимало бажаючих, щоби придбати речі.

    Читайте також: Захисники тварин звинуватили гурт Go_A в експлуатації червонокнижного птаха
    Теги: музей речі аукціон благодійність співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies