Пробігла лісом 12 км. Співачка Руслана розказала, як перенесла вакцинацію

Співачка Руслана Лижичко ввечері 4 березня вакцинувалася від Covid-19 у прямому ефірі токшоу

Перший день після вакцинації пройшов у звичному для мене активному режимі, запевняє Народна артистка України

Народна артистка України Руслана Лижичко розповіла, що отримала безліч дзвінків від рідних, близьких та представників медіа щодо свого самопочуття після вакцинації від коронавірусу.

Про це Руслана написала на своїй сторінці у Faceboоk.

«Все добре! Перший день після вакцинації пройшов у звичному для мене активному режимі: протягом 15 хв обливалася крижаною водою; пробігла лісом 12 км; танцювала протягом години на повну силу; до пізньої ночі працювала у студії», – розповіла співачка.

За словами Народної артистки, температура у неї 36,5°.

«Сьогодні теж все по графіку!», – резюмувала Руслана Лижичко.

Нагадаємо, ввечері 4 березня п'ятеро відомих українців, серед яких Руслана Лижичко, а також п'ятеро лікарів, вакцинувалися проти коронавірусу під час прямого ефіру токшоу «Право на владу». Мета акції – звернути увагу українців до важливості вакцинації.

Як відомо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб.