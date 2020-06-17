Лідери ЄС розглянуть на саміті реалізацію Мінських угод



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Українське питання буде винесено на саміт ЄС 19 червня

Саміт пройде за участю всіх 27 країн-членів Євросоюзу в режимі онлайн-конференції

Лідери країн Європейського союзу розглянуть питання реалізації Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в запрошенні голови Ради Європи Шарля Мішеля учасникам саміту.

Зазначається, що дане питання буде винесено на саміт ЄС 19 червня.

Зустріч пройде за участю всіх 27 країн-членів Євросоюзу в режимі онлайн-конференції через пандемію коронавірусу.

«В кінці зустрічі ми коротко торкнемося стану реалізації Мінських домовленостей», - йдеться в запрошенні.

Відомо, що центральною темою саміту стане Багаторічні фінансові рамки та План відновлення економіки ЄС.

Раніше у ЄС назвали дату саміту «Східного партнерства».

Президент України вважає, що однією з ключових тем саміту «Східного партнерства» має стати посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз.