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    Лідери ЄС розглянуть на саміті реалізацію Мінських угод

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    <p>Українське питання буде винесено на саміт ЄС 19 червня</p> - Лідери ЄС розглянуть на саміті реалізацію Мінських угод

    Українське питання буде винесено на саміт ЄС 19 червня

    Саміт пройде за участю всіх 27 країн-членів Євросоюзу в режимі онлайн-конференції

    Лідери країн Європейського союзу розглянуть питання реалізації Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. 

    Про це йдеться в запрошенні голови Ради Європи Шарля Мішеля учасникам саміту.

    Зазначається, що дане питання буде винесено на саміт ЄС 19 червня.

    Зустріч пройде за участю всіх 27 країн-членів Євросоюзу в режимі онлайн-конференції через пандемію коронавірусу.

    «В кінці зустрічі ми коротко торкнемося стану реалізації Мінських домовленостей», - йдеться в запрошенні.

    Відомо, що центральною темою саміту стане Багаторічні фінансові рамки та План відновлення економіки ЄС.

    Раніше у ЄС назвали дату саміту «Східного партнерства».

    Президент України вважає, що однією з ключових тем саміту «Східного партнерства» має стати посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз.

    ЄС Донбас Мінські угоди саміт політика Україна
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