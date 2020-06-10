В ЄС підтвердили дату саміту «Східного партнерства»



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У саміті візьмуть участь глави 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн «Східного партнерства» Ілюстративне фото: flickr.com euneighbours-east

Саміт пройде у форматі відеоконференції

Європейський союз скликав на 18 червня саміт лідерів «Східного партнерства». Зустріч пройде у форматі відеоконференції.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Європейської ради.

Повідомляється, що в саміті візьмуть участь глави 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн «Східного партнерства»: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови і України.

Саміт пройде під головуванням президента Євроради Марля Мішеля за участі президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн і верховного представника ЄС із закордонних справ Хосепа Бореля.

«Лідери ще раз підтвердять стратегічну важливість «Східного партнерства» (СХП). Вони також підкреслюють важливість солідарності під час кризи Covid-19, включаючи істотну підтримку ЄС у боротьбі з наслідками спалаху в регіоні «Східного партнерства». Крім того, лідери обговорять довгострокові політичні цілі «Східного партнерства» та розроблення результатів на період після 2020 року, які будуть схвалені на фізичному саміті на початку 2021 року», - повідомили в ЄС.

Зазначимо, проведення саміту планувалося в класичному варіанті, однак через пандемії коронавіруса зустріч вирішили провести у форматі відеоконференції.