Делегація України в Мінську зустрілася з російською стороною у тристоронній групі



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У Мінську порушили питання підвищення ефективності роботи ТКГ

Обговорили підвищення ефективності роботи Тристоронньої контактної групи

Делегація України під час робочого візиту до столиці Білорусі зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. Зустріч відбулася для обговорення підвищення ефективності роботи ТКГ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що зустріч українською делегації з представниками Росії є частиною домовленостей «нормандської четвірки».

«Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів нормандського формату та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня», - заявили в ОП.

Деталі зустрічі не розголошуються.

За даними Мінреінтеграції, до складу української делегації входять міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, міністр оборони Андрій Таран, керівник ОП Андрій Єрмак та представники Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, що РФ звинуватила Україну у виході з Мінського процесу. Раніше на переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців. Водночас представники бойовиків намагалися провокувати українську сторону.

До слова, до політичної підгрупи як представники ОРДЛО приєдналися журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан.

Як відомо, у травні оновлена Тристороння контактна група провела переговори по Донбасу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Наступна зустріч представників Тристоронньої контактної групи запланована на 15 червня.