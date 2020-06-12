Саміт «Східного партнерства»: Зеленський запропонував прем'єру Швеції ключову тему



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Володимир Зеленський - Стефану Левену: р озраховуємо на підтримку Швецією наших підходів

Президен України вважає, що однією з ключових тем відеозустрічі має стати посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Глава Української держави привітав очільника шведського уряду з Національним днем Швеції, який святкували 6 червня. Сторони обговорили ситуацію з поширенням та стримуванням коронавірусної інфекції на території обох держав.

«Висловлюю вам підтримку та бажаю всім громадянам Швеції, хто хворіє, якнайшвидшого одужання», – зазначив Володимир Зеленський.

Також співрозмовники сфокусувалися на відеоконференції лідерів Східного партнерства, запланованій на 18 червня. Володимир Зеленський запропонував, щоб однією з ключових тем відеозустрічі стало посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз.

«Для нас принциповими є три елементи, що мають визначати подальший розвиток Східного партнерства: фіксація європейських перспектив для асоційованих партнерів, підтримка територіальної цілісності партнерів, подальша інтеграція ринків з ЄС відповідно до угод про асоціацію на основі чотирьох свобод (рух товарів, послуг, капіталів, осіб). Розраховуємо на підтримку Швецією наших підходів», – зауважив Президент України.

У відповідь Стефан Левен наголосив, що сподівається, що «живий» саміт Східного партнерства відбудеться вже на початку 2021 року, адже там можна буде обговорити конкретні досягнення та ухвалити декларацію щодо європейської перспективи України. Шведський Прем’єр-міністр висловив підтримку на шляху структурних реформ і привітав з ухваленням земельної реформи та банківського закону, а також зі схваленням програми співпраці Міжнародного валютного фонду та України. Крім того, Стефан Левен зробив акцент на важливості підтримки України Європейським Союзом.

Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності нашої країни та поінформував про ситуацію на Донбасі й виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі. Він також додатково наголосив на необхідності повернення Криму на порядок денний.

«Прошу вас підтримувати питання повернення Криму на порядку денному. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму», – зазначив президент України.

Прем’єр-міністр Швеції підтримав важливість порушення питання повернення Криму на порядок денний.

Додатково сторони обговорили взаємодію щодо встановлення справедливості у питанні збитого «Боїнга-737» під Тегераном.

Також Володимир Зеленський запропонував шведській стороні розглянути перспективи реалізації співпраці в будівництві мережі сміттєпереробних заводів в Україні. Наостанок Стефан Левен нагадав про запрошення відвідати Швецію, щойно це стане можливим після завершення обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією Covid-19.