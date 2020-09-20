Дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду



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Євгенія Кулеба та Дмитро Кулеба

Столичний осередок партії «Слуга народу» зібрався, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради

Громадська активістка, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба буде балотуватися до Київської міської ради від політичної партії «Слуга народу».

Про це кандидатка повідомила у Facebook.

«Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу перевірити. Я йду до Київради на чолі команди партії «Слуга народу». Готова до співпраці з кожною та кожним», – написала Кулеба.

Київський осередок партії «Слуга народу» 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

Йти на вибори мера Києва планували «слуги народу» Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

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