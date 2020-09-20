  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду

    • Розсилка
    <p>Євгенія Кулеба та Дмитро Кулеба</p> - Дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду

    Євгенія Кулеба та Дмитро Кулеба

    Столичний осередок партії «Слуга народу» зібрався, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради

    Громадська активістка, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба буде балотуватися до Київської міської ради від політичної партії «Слуга народу».

    Про це кандидатка повідомила у Facebook.

    «Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу перевірити. Я йду до Київради на чолі команди партії «Слуга народу». Готова до співпраці з кожною та кожним», – написала Кулеба.

    Київський осередок партії «Слуга народу» 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

    Йти на вибори мера Києва планували «слуги народу» Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

    Читайте також:
    Джентльмен-шоу. Список кандидатів у мери, яких висуває «Слуга народу»
    вибори партії дружина партія Слуга народу Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies