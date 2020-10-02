Хто веде «слуг народу» до Київради? Євгенія Кулеба про чоловіка-міністра та польоти Верещук інтерв'ю

Євгенія Кулеба

«Я підтримую ідею розділення повноважень мера і голови КМДА»

Пропрезидентська партія «Слуга народу» знову вирішила дивувати. У столиці «слуги» зробили ставку на жінок. «Зелений» кандидат в мери Ірина Верещук літає над містом з парасолькою та ганяється за несвідомими громадянами, що кидають сміття повз урни. Тим часом до міськради «слуг» веде інша дама – Євгенія Кулеба. Якщо екстравагантна Верещук є діючим та доволі відомим нардепом від партії президента, то Кулеба раніше не була помічена в президентській команді. І взагалі йти на ці вибори вона спочатку збиралась у складі Партії зелених, але інших.

Із владою Євгенію поєднувала хіба що персона її чоловіка – Дмитра Кулеби. Він обіймав посаду віцепрем’єра в минулому уряді, а в нинішньому став міністром закордонних справ. При цьому Євгенія наполягає, що вони з чоловіком завжди йшли паралельними кар’єрними шляхами і на її похід в Київраду він ніяк не впливав. У тому, що вона опиниться в столичному парламенті, сумнівів нема: перший номер списку залізно отримує депутатський мандат, якщо його партія долає прохідний бар’єр, у той час, як інші кандидати змушені конкурувати між собою.

Власне, персона Євгенії Кулеби не викликає особливого несприйняття навіть в середовищі заклятих «зелефобів». Ексменеджер проєктів «Мистецького арсеналу», лідер громадської організації «Місто-сад», яка займається проєктами облаштування публічного простору, координатор створення Скверу Небесної сотні. Цілком гідний варіант для «слуг», які зараз втрачають підтримку.

Як «вітрина» списку Кулеба з її дещо ідеалістичним баченням політики справляє приємне, але неоднозначне враження. Насторожує те, що вона наполегливо уникає гострих кутів, різких оцінок, закликає всіх об’єднатися на благо Києва та запевняє, що взагалі не переймається рейтингами та особливостями хитромудрої системи голосування на цих виборах…

«Я вже налаштувалася на те, що ці вибори пропускаю»

Ви збирались йти на ці вибори з Партією зелених, навіть агітаційні макети вже були виготовлені. Але в результаті опинилися в інших «зелених» рядах. Хто вас переманив до «Слуг народу»?

Мене не переманювали. Ми зупинили перемовини з Партією зелених, і я відпочивала, займалася своєю організацією. Тобто етапу, коли мене хтось кудись переманив, не було. Коли ми з командою, яка займалася Партією зелених, домовилися, що зупиняємо роботу, я вже налаштувалася, що ці вибори пропускаю, але десь за тиждень-півтора до мене звернулися представники партії «Слуга народу».

А чому до вас? Те, що у владній команді працює ваш чоловік, зіграло свою роль?

Ще на початку липня, до мене приходили депутати-мажоритарники від «Слуги народу» і запитували, чи цікавить мене політика, чи хотіла би я долучитися до команди. Це все мої колеги з громадського сектору, з якими ми разом співпрацювали над міськими проектами, але тоді, чесно кажучи, були непредметні розмови, тобто ніякої конкретної пропозиції я не отримала, і ми розійшлися. Можливо, я тоді просто випала з фокусу і потрапила знову до нього вже безпосередньо перед висуненням кандидатів.

Хто до вас звернувся?

Я мала розмову із головою партії паном Олександром Корнієнком і пані Іриною Верещук.

Тобто вони проводили з вами співбесіду?

Не можу сказати, що це була співбесіда, це була розмова про цілі команди, перспективи роботи і про те, чи цікаво нам співпрацювати разом. Це була така дружня розмова.

Із Зеленським ви спілкувалися з цього приводу?

Так, ми говорили на загальні теми. У президента є запит на зміни у Києві, запит на команду, яка готова працювати в інтересах киян і дає результат. Ми говорили про перспективи вже подальшої роботи в Київраді.

Крім загальних фраз, він не «нарізав» ніяких задач?

Ні, головне завдання — це професійна робота команди відданих людей, які, справді, хочуть змінити Київ на краще. Плюс у президента точно є запит на людиноцентричність міста, коли людина є головною.

«Я п’ю багато чаю, бо це мене заспокоює і створює ілюзію, що все добре»

Коли вас представили як першого номера списку, чи не ображало те, що ЗМІ писали про «дружину міністра», а не про Євгенію Кулебу?

Я ж давно співпрацюю зі ЗМІ, бо перебуваю у громадському секторі вже шість років, і дуже добре знаю, що таке клікабельність заголовків. Мене, якщо чесно, взагалі чимось дуже важко образити, бо я дипломат за освітою і приймаю людей такими, якими вони є. Втягнути мене у якісь емоційні речі можливо, але складно. Це не було сюрпризом для мене, тож я все це почитала і далі сіла робити свою роботу.

Щодо того, чи чоловік впливав на моє призначення… Ми з ним маємо дуже хорошу вищу освіту і кожен з нас є лідером у своїй сфері, наші кар’єри завжди розвивалися паралельно. Звичайно, ми радимося, висловлюємо точку зору щодо того чи іншого питання, але все одно кожен з нас приймає своє рішення і за нього відповідає. Я прийшла до нього після розмови з паном Олександром і з пані Іриною, розповіла про ситуацію. Він сказав, що це моє життя, мій професійний розвиток, тож я маю сама приймати рішення.

Євгенія Кулеба запевняє, що кар’єрні шляхи з її відомим чоловіком розвиваються паралельно

Як ви безпосередньо, перший номер списку, братиме участь в цій кампанії? Вона ж вже у розпалі, а ми тут з вами чай п’ємо…

Я тому і п’ю багато чаю, бо це мене заспокоює і створює ілюзію, що все добре, спокійно, нормально.

Добре, що поки чай, а не валер’янка?

Я, чесно кажучи, досить витривала людина і думаю, що впораюся з цією ситуацією. Позитив виборів в тому, що у них є початок і є кінець. Я зараз думаю про стратегічну роботу вже в Київраді, тобто сфокусована на інших речах.

Тобто не на кампанії, а на тому, що буде після неї?

На кампанії я дуже сильно сконцетрована, але з точки зору презентації команди, доведення, що ці люди мають бачення того, як ми будемо працювати в Київраді, і чому їх потрібно підтримати.

Перший номер у списку завжди має бути локомотивом, який тягне всіх інших за собою. Ви до такої ролі готові?

Так і відбувається, ми зараз багато працюємо з командою, готуємо як тактичні, так і стратегічні кроки в залежності від округу та інших чинників. Звичайно, що у мене дуже багато роботи, тому що мій округ — це весь Київ. Як ви правильно сказали, – я локомотив, і мені дуже важливо підтримувати кожного нашого кандидата в цій кампанії.

Нова виборча система стимулює взаємопоборювання на округах, коли кандидатам від однієї політсили доводиться боротись між собою. Як ви плануєте, з одного боку, підтримувати кожного кандидата, а з іншого – вирішувати цю проблему?

У мене управлінський досвід вже досить великий – шість років я керую командою людей. І думаю, що вже навчилася, яким чином надихати і підсилювати кожного окремого лідера. Ми зараз працюємо над тим, аби по округах ми справді працювали спільно і підсилювали одне одного, а вже кияни будуть вирішувати, за кого проголосувати.

Чи ви брали участь у формуванні списків чи вас поставили перед фактом: ось це – ваша команда?

Я брала участь в обговоренні списків, мене не ставили перед фактом. Наприклад, коли я побачила у списку двох людей, які там були на позиціях, що, на мою думку, не відповідають їхньому високому рівню, то запропонувала їх підняти і мене підтримали. Мова про Ксенію Семенову та Віталія Селика.

На цих виборах у кожної партії буде два списки – єдиний та з розбивкою по округах. Ви вже порахували, скільки людей з єдиного списку, черговість в якому визначала партія, має шанси пройти до Київради? Їх же не так багато буде насправді.

Це якраз те, на чому я не концентруюся. Мені не дуже цікаво відслідковувати відсотки і рахувати, у кого є шанси, а у кого нема…

Тим не менш, своїх фаворитів вище по списку підняли.

Я не можу сказати, що це мої фаворити. Це – люди, потенціал, професійність і здатність давати результат яких я знаю і які для мене були важливі.

А що це була за історія, коли вже затверджені списки «Слуги народу» в Києві потім переписувались і відбувся такий міні-скандал?

Я не влажу ні в які скандали, у мене інші робочі завдання. З цим питанням краще звернутися до юристів партії «Слуга народу».

«Політ Верещук відбувся ще до того, як я потрапила до команди»

Хто займається креативною складовою кампанії? Хто автор цих дивних гасел «Україна — це ти», «Дарниця — це ти», «Глеваха – це ти»?

Креативна складова кампанії була визначена задовго до того, як я з’явилася в команді. Тому я не впливаю на ті меседжі, які вже були розроблені. Думаю, ці гасла – це якраз підтвердження запиту на людиноцентричність, тобто в рамках кампанії підкреслюється, що головною в сучасних містах є людина.

Складається враження, що пан Тищенко, який керує київським штабом та виборами до Київради, та ваш кандидат в мери пані Верещук ведуть якісь дві різні кампанії. Чи вони якось координуються одна з одною?

Абсолютно точно ми співпрацюємо разом з Іриною та координуємо свою роботу. Звичайно, вона теж зустрічалася з командою кандидатів у депутати Київради, тобто це синхронізований процес.

Свій політ з парасолькою вона з командою узгоджувала?

Цей політ відбувся ще до того, як я потрапила до команди.

А її екстравагантні відео в «ТікТок»?

В кампанії кандидатки на посаду мера своя команда з креативу і своє бачення.

А Тищенко взагалі чим саме займається на цій київській кампанії? Бо ми бачимо, він вже долею Донбаса перейнявся…

У мене не було змоги багато часу проводити з паном Тищенком і розпитувати його, як він веде кампанію. У мене зараз є свої робочі завдання, я працюю з командою…

Тобто ви не перетинаєтеся?

Ми, звичайно, зустрічаємося, говоримо, але це, скоріше, питання загального характеру, наші основні меседжі.

«Я підтримую розділення повноважень у Києві»

Чи вважаєте ви Кличка поганим мером?

Ніколи не оцінюю людей з погляду – «поганий» чи «хороший».

Те, що ви дипломат, добре відчувається...

Мені ця риса ще ніколи в житті не зашкодила.

Але все ж про Кличка…

Оцінку діяльності Кличка мають дати кияни. Особисто мені не вистачає в його роботі системного вирішення великих стратегічних проблем в Києві. Пан Кличко обрав собі флагманські проєкти, які є основою його мерської кампанії: декілька парків, от зараз він фонтан відкрив... Але політик має поєднувати тактику і стратегію, тобто вирішувати питання, результатів яких швидко не видно. Наприклад, вирішення (проблеми) транспортного колапсу в Києві.

Ось ви кажете, що оцінку Кличку мають дати кияни. Так судячи з його нинішніх рейтингів, вони ним цілком задоволені.

Давайте побачимо, якими будуть результати виборів. Про свою оцінку я вам сказала.

Зрозуміло, що у міськрадах нема формальних коаліцій, але з ким може бути потенційна більшість за участю «Слуги народу»? Із тим же «Ударом»?

Наші потенційні союзники — це всі ті люди, які патріотично налаштовані щодо Києва. Думаю, що в кожній політсилі, яка буде представлена в Київраді, ми зможемо знайти таких людей. І для досягнення позитивних змін, думаю, ми будемо з ними вступати в коаліцію.

Кого ви вважаєте головними конкурентами «Слуги народу» на цих виборах? От «Голос», наприклад, каже, що «ЄС» для них ворог, бо різними методами зжирає їхню електоральну базу.

Можливо, це моя особиста риса, але вона вже багато років демонструє свою ефективність, – я взагалі не концентруюся на конкурентах, а тільки на виконанні своїх робочих завдань. Те, що хтось може називати конкуренцією, я б називала підсиленням і спільною роботою в інтересах міста. Я, чесно кажучи, навіть цифри не дивлюсь, хто там скільки відсотків має. Ми просто маємо гарно відпрацювати зараз і упродовж наступних п’яти років.

Ви підтримуєте той досить скандальний законопроєкт про столицю, який містить новелу про розділення повноважень голови міста і голови КМДА? Саме ця ініціатива розсварила «слуг» із Кличком.

Так, я підтримую цю ідею. Такий формат, насправді, надає набагато більше повноважень, міському голові, ніж зараз. І взагалі цей закон – це повернення самоврядування киян, бо вони голосують не за голову КМДА, а за міського голову. Згідно з чинним законодавством, голова КМДА реалізовує державні програми, координує роботу органів державного управління, тобто виконує завдання, на які, мені здається, міський голова не повинен розфокусовуватися. Він має займатися стратегічними питаннями, які стосуються доріг, труб, транспорту і взагалі господарських питань у місті.

Євгенія Кулеба разом з президентом на презентації київської команди

«У «слуг народу» є стратегічне бачення вирішення київських проблем»

Ви в курсі, які питання завжди об’єднують всіх у міськраді? Земельні. За них дружньо голосують, не дивлячись на прапори та історію стосунків. Що ви збираєтеся робити із такою традицією?

Я не бачу зараз, що всі будуть націлені на обговорення земельних питань. Ви ж відслідковуєте виборчу кампанію, і усі сили говорять про такі проблеми Києва як затори, стан навколишнього середовища. Тобто у мене немає жодного доказу того, що всі будуть концентруватися на вирішенні земельних питань.

Під час виборів взагалі всі багато чого говорять! Гаразд, якщо ви самі визнаєте, що гасла у всіх плюс-мінус однакові, то поясніть, чому кияни мають голосувати саме за «слуг народу»?

Я поясню. У нас є стратегічне бачення вирішення цих питань – як їх вирішити комплексно і яка буде етапність вирішення цих проблем.

«Стратегічне бачення» дуже цікаве: пані Верещук спочатку заявила, що метро на Троєщину взагалі не потрібне, а потім поспілкувалася з експертами і передумала. А ви вже вирішили для себе, чим будете в Київраді займатися? Що вам особисто буде цікаво?

Якщо говорити з точки зору управлінця, мені дуже цікаво налаштувати роботу команди, щоб у кожного був свій вектор, своя зона відповідальності з конкретними показниками успішності. Всі ці люди різні, дуже харизматичні, тож це цікавий процес. У нас в команді є дуже потужний експерт з питань транспорту, і ми будемо активно працювати над тим, щоб вирішити питання з заторами у місті. Затори в свою чергу напряму пов’язані зі станом навколишнього середовища, з повітрям, яким дихають кияни. Відповідно до статистики 2019 року, 89% забруднення київського повітря — це саме забруднення від автотранспорту.

Ну, і моя улюблена тема, яка є моєю спеціалізацією, — це розвиток публічних просторів. Це теж пов’язано з темою екології, адже одним із основних трендів розвитку усіх міст у світі є адаптація до змін клімату. Усі прогресивні міста думають про те, як їм утримати підвищення загальної температури в межах двох градусів, тому вони активно розвивають свої легені – займаються озелененням. Адже навіть алея на вулиці, яка робить влітку тінь, вже знижує загальну температуру в місті. Я дуже люблю цю тему і точно буду нею займатися в Київраді. Також мене сильно турбує питання управління відходами в рамках Києва. Взагалі, мене цікавить це питання на рівні країни, але в нашій команді є експерти, з якими ми почнемо з пілотних проектів у Києві. Це той же тренд Zero waste city – концепція, яка зараз дуже активно впроваджується у скандинавських країнах, коли максимально створюються умови і для побутового сортування відходів, і для їхньої переробки. Це все не можна буде зробити за рік, але за цей час можна зробити конкретні кроки, щоб місто ставало чистішим, а люди – свідомішими.

Зелена тема вам все ж болить?

Звичайно, я абсолютно точно усю зелену тематику буду впроваджувати в рамках Київради.

Ваше обличчя з’явиться на бордах «слуг народу» в Києві? Чи є такі плани?

Якщо моє обличчя і з’явиться на бордах, то тільки у зв’язці з нашою командою.

Журналісти вирахували, що «Слуга народу» веде найбільш коштовну виборчу кампанію в столиці. Як це фінансування взагалі відбувається? Чи скажете, що це теж не ваша справа?

Кампанію фінансує фонд партії «Слуга народу».

Київська організація чи якийсь загальний фонд?

Я точно знаю, що фінансує фонд. Мажоритарку ж відмінили, тобто нашу кампанію фінансує партія.

Завершимо нашу розмову вашим порівнянням з локомотивом. У вас не складається враження, що за вашою спиною медійної персони, правильної активістки, красивої жінки у міськраду заїдуть кадри зовсім іншого штибу?

Наразі у мене немає підстав так вважати.

Павло Вуєць, «Главком»